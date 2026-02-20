BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？の配信・視聴方法

「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

超特急とは？

超特急は、男性のダンスユニットグループ。2011年から活動し、2022年に4人加入してさらに勢い増している。昨年9月にリリースされた最新シングル「NEW LIVES」は自己最多の初週売上を記録し、ますます人気が加速しているところだ。

「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」｜概要

今年いよいよ結成15周年を迎える超特急の全国6都市を巡るアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」が、昨年11月の熊本公演を皮切りにスタート。その終着点となる東京・国立代々木競技場 第一体育館でのファイナル公演が、ついに2月21日（土）に開催される。その模様が配信される。

ネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください