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天皇杯注目試合はスカパー！でも中継！加入初月無料でTV＆ネット視聴
Tsutomu Maeda

天皇杯2026の地上波テレビ中継・BS・CS放送はある？無料ネット配信は？

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天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会の地上波テレビ中継、BS・CS衛星放送はある？TV番組スケジュール、ネット無料配信の有無を紹介。

天皇杯 JFA第106回全日本サッカー選手権大会が、2026年8月19日(水)～2027年1月1日(金・祝)に開催される。

天皇杯注目試合はスカパー！でも中継！加入初月無料でTV＆ネット視聴今すぐ視聴

本記事では、第106回天皇杯の地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信の有無を紹介する。

第106回天皇杯の地上波テレビ中継予定

第106回天皇杯は、『NHK』が2回戦からの注目試合を放送予定。ただし、地上波チャンネルかBS衛星放送のどちらで放送されるかは明記されておらず、具体的な対象カードやチャンネルは決定次第の発表となる。

また、準決勝と決勝についても『NHK』による中継となることが決定している。

NHK中継情報

  • チャンネル：決定次第発表 (※BS放送の可能性あり)
  • 対象カード：2回戦からの注目試合、準決勝、決勝

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第106回天皇杯のBS・CS放送予定

第106回天皇杯は、『NHK BS』や『NHK BSプレミアム4K』で放送される可能性があるほか、衛星放送『スカパー！サッカーセット』が1回戦～準々決勝の注目試合を生中継。『スカパー！サッカーセット』の対戦カードも、決定次第の発表となる。

スカパー！中継情報

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第106回天皇杯のネット配信予定｜無料はある？

第106回天皇杯は、日本サッカー協会(JFA)公式YouTubeチャンネル『JFATV』が一部の試合を無料生中継。とはいえ、大部分の試合はネット配信のスカパー！動画ストア『サッカーLIVE』でライブ配信される。『サッカーLIVE』の配信コンテンツは、「スカパー！サッカーセット」に加入することでも視聴可能だ。

なお、『スカパー！サッカーセット』で衛星放送される試合はすべて『サッカーLIVE』でも同時配信。『サッカーLIVE』では1回戦～準々決勝の注目試合計43試合を配信予定で、中には『スカパー！サッカーセット』ではテレビ放送されない試合もある。

サッカーLIVE中継情報

JFATV中継情報

  • チャンネル：JFA公式YouTubeチャンネル
  • 対象カード：注目試合

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第106回天皇杯の中継局まとめ

第106回天皇杯の中継局一覧は以下の通り。

チャンネル形態中継対象試合
スカパー！衛星放送・1回戦～準々決勝の注目試合
サッカーLIVEネット・1回戦～準々決勝の注目試合43試合
JFATVネット・注目試合
NHKテレビ(地上波/衛星)・2回戦からの注目試合
・準決勝、決勝

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

skyperfect soccer set

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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