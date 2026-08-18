天皇杯 JFA第106回全日本サッカー選手権大会が、2026年8月19日(水)～2027年1月1日(金・祝)に開催される。

本記事では、第106回天皇杯の地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信の有無を紹介する。

第106回天皇杯の地上波テレビ中継予定

第106回天皇杯は、『NHK』が2回戦からの注目試合を放送予定。ただし、地上波チャンネルかBS衛星放送のどちらで放送されるかは明記されておらず、具体的な対象カードやチャンネルは決定次第の発表となる。

また、準決勝と決勝についても『NHK』による中継となることが決定している。

NHK中継情報

チャンネル：決定次第発表 (※BS放送の可能性あり)

対象カード：2回戦からの注目試合、準決勝、決勝

第106回天皇杯のBS・CS放送予定

第106回天皇杯は、『NHK BS』や『NHK BSプレミアム4K』で放送される可能性があるほか、衛星放送『スカパー！サッカーセット』が1回戦～準々決勝の注目試合を生中継。『スカパー！サッカーセット』の対戦カードも、決定次第の発表となる。

スカパー！中継情報

第106回天皇杯のネット配信予定｜無料はある？

第106回天皇杯は、日本サッカー協会(JFA)公式YouTubeチャンネル『JFATV』が一部の試合を無料生中継。とはいえ、大部分の試合はネット配信のスカパー！動画ストア『サッカーLIVE』でライブ配信される。『サッカーLIVE』の配信コンテンツは、「スカパー！サッカーセット」に加入することでも視聴可能だ。

なお、『スカパー！サッカーセット』で衛星放送される試合はすべて『サッカーLIVE』でも同時配信。『サッカーLIVE』では1回戦～準々決勝の注目試合計43試合を配信予定で、中には『スカパー！サッカーセット』ではテレビ放送されない試合もある。

サッカーLIVE中継情報

JFATV中継情報

チャンネル：JFA公式YouTubeチャンネル

対象カード：注目試合

第106回天皇杯の中継局まとめ

第106回天皇杯の中継局一覧は以下の通り。

チャンネル 形態 中継対象試合 スカパー！ 衛星放送 ・1回戦～準々決勝の注目試合 サッカーLIVE ネット ・1回戦～準々決勝の注目試合43試合 JFATV ネット ・注目試合 NHK テレビ(地上波/衛星) ・2回戦からの注目試合

・準決勝、決勝

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。