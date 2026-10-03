ブルーノ・フェルナンデス「C・ロナウドは最高の象徴。代表に分裂はない」

ポルトガル代表のブルーノ・フェルナンデスがクリスティアーノ・ロナウドにリスペクトを払った。

2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。

フェルナンデスは「クリスティアーノに関しては、彼と話をした」と記者会見で話した。

「僕が彼に伝えたこと、そしてここで改めて繰り返したいことは、何が起ころうとも、クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル国内だけでなく世界中で成し遂げてきた功績によって、我が国の代表チーム、サッカー、そして国にとって、これからも最高の象徴であり続けるということである」

「彼は史上最高の選手の一人であるだけでなく、すべてのポルトガル人の心の中にも特別な地位を占めている。そして、何より重要なのは、物事を分断して考えることをやめることである。代表チームに分裂はない。代表チームは一つであり、外部からどのような雑音があろうとも、それは変わることはない」

この論争とは無関係であるが、お願いしたいのは、国が分断され、どちらか一方を選ぶようなことになるのではなく、すべての立場を尊重してほしいということである。クリスはこれまでも、そしてこれからも、僕たちの代表チームにとって最大の象徴であり続けるだろう。彼をより好む人も、そうでない人もいるだろうが、彼はすべての人から尊敬されるに値する人物である」