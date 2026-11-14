「日本代表はW杯出場者が16人で我々は6人」ブラジル代表MFが経験の差を主張「新しいチームなんだ」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ブラジル代表のブルーノ・ギマランイスが経験の差を主張した。

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ブラジル代表のMFブルーノ・ギマランイスは日本代表との経験の差を強調した。『グローボ』が伝えている。

ブラジルは14日、日本代表と親善試合で対戦。ワールドカップラウンド32の再現となったが、終盤に勝ち越し点を喫したブラジルは2-3と日本代表にリベンジを許した。

一方で、日本には前回のワールドカップに出場した選手が16人いたのに対し、ブラジルにはわずか6人しかいなかった。ブルーノ・ギマランイスはその点を強調する。

「正直に言うと、今回の試合はオーストラリア戦よりもずっと良いプレーができた。もちろん結果は良くない。このユニフォームを着て負けるのは非常に悔しい。我々はまだチームとして編成を練っている段階であることを強調しなければならない。日本はワールドカップ出場経験のある選手が16人いたが、我々は6人だった。これは新しいチームであり、メンバーは大きく変動するだろう。経験を積む必要がある。物議を醸したゴールだった。ジョアンへのファウルだったが、審判の判定について語るつもりはない。我々のプレーについて話したい。もちろん満足はしていないし、改善すべき点はたくさんある」

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さらに、ブルーノは、フィールド上での審判の判定は複雑だったとしながらも、代表チームの活動に集中したいと述べた。

「（苛立ちが）増した。彼は試合の流れを、全く関係のないところで止めていた。相手にはファウルがコールされたのに、我々にはコールされなかった。彼のやっていることは理解できなかった。だが、先ほども言ったように、審判のことは話したくない。我々のことを話したい。引き分けを得るために懸命に努力したのだから、それを逃すわけにはいかなかった。もちろん勝ちたかったが、2-2のスコアで終わるしかなかった。後半は我々の方が相手より良いプレーをした。だが、もう次に進もう。先ほども言ったように、これはフォーメーションの整ったチームであり、我々は今日、失望してここを後にする」