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村上宗隆が所属するシカゴ・ホワイトソックスが、2026年のMLBポストシーズンに出場する。

本記事では、ホワイトソックスのMLBポストシーズン2026の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ホワイトソックスのMLBポストシーズン試合日程

ホワイトソックスは、アメリカン・リーグのワイルドカード3位、第6シードでポストシーズンに進出した。

ワイルドカードシリーズでは、ア・リーグ西地区王者のヒューストン・アストロズと対戦する。3試合・2勝先取制で、第3戦は1勝1敗となった場合のみ開催される。

【ワイルドカードシリーズ】

試合 対戦カード 日本時間 第1戦 アストロズ vs ホワイトソックス 9/30(水)6:00 第2戦 アストロズ vs ホワイトソックス 10/1(木)6:00 第3戦 アストロズ vs ホワイトソックス 10/2(金)6:00

※すべて日本時間。

※第3戦は必要な場合のみ開催。実施されるワイルドカードシリーズのカード数によって開始時刻が変更となる場合があります。

【ディビジョンシリーズ】

ホワイトソックスがアストロズとのワイルドカードシリーズを突破した場合、ディビジョンシリーズではア・リーグ第2シードのクリーブランド・ガーディアンズと対戦する。ディビジョンシリーズは5試合・3勝先取制で、第4戦・第5戦は両チームが3勝未満の場合のみ開催される。

※ホワイトソックスがワイルドカードシリーズでアストロズに勝利した場合。

ラウンド 対戦カード 日本時間 第1戦 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 10/4(日) 第2戦 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 10/6(火) 第3戦 ホワイトソックス vs ガーディアンズ 10/7(水) 第4戦 ホワイトソックス vs ガーディアンズ 10/9(金) 第5戦 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 10/11(日)

※第4・5戦は必要な場合のみ開催。

※試合開始時間は決定後に発表。

ホワイトソックスのMLBポストシーズン テレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。その他、『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

ただし、『NHK』とAmazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』ではワイルドカードシリーズ・ホワイトソックス戦の中継予定が伝えられておらず。

ネット配信であれば『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』、テレビ放送であれば衛星放送『J SPORTS』で確実にホワイトソックスのワイルドカードシリーズを視聴することが可能だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット 試合開催日に毎日1試合

ホワイトソックス戦：未発表 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信

ホワイトソックス戦：全試合 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信

ホワイトソックス戦：全試合 J SPORTS テレビ(衛星) 注目試合を生中継

ホワイトソックス戦：ワイルドカードシリーズ全試合 NHK テレビ(地上波・衛星) 注目試合を放送予定

ホワイトソックス戦：未発表 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信

ホワイトソックス戦：全試合

※各サービスの中継対象試合・放送時間は変更となる場合があります。

※J SPORTSオンデマンドはMLB配信なし。

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