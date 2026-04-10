「2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ女子チャンピオンシップ)」が、準々決勝から開幕を迎える。

本記事では、SVリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SVリーグ女子チャンピオンシップとは？出場チームは？

SVリーグ女子チャンピオンシップは、レギュラーシーズン1位～8位のチームがノックアウト形式で戦うトーナメント戦。準々決勝(クォーターファイナル)、準決勝(セミファイナル)、決勝(ファイナル)を経てチャンピオンが決定することとなるが、すべてのラウンドで2戦先勝方式(最大3試合)が採用されている。開催期間は2026年4月10日(金)～27日(月)となる。

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップ出場チームは以下の通り。

NECレッドロケッツ川崎：レギュラーシーズン1位

SAGA久光スプリングス：レギュラーシーズン2位

PFUブルーキャッツ石川かほく：レギュラーシーズン3位

大阪マーヴェラス：レギュラーシーズン4位

ヴィクトリーナ姫路：レギュラーシーズン5位

クインシーズ刈谷：レギュラーシーズン6位

群馬グリーンウイングス：レギュラーシーズン7位

埼玉上尾メディックス：レギュラーシーズン8位

SVリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝は、4月10日(金)～14日(火)に開催。会場はすべてレギュラーリーグ上位チームのホームとなる。

試合中継はネット『J SPORTSオンデマンド』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合ライブ・見逃し配信を実施。その他、『ABEMA de J SPORTS』経由でも視聴可能だ。

また、初戦となるNECレッドロケッツ川崎vs埼玉上尾メディックスのGAME1は複数のプラットフォームで無料中継される。

※試合日程や中継スケジュールや変更となる場合があります。最新の配信状況は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

SVリーグ女子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ女子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ女子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。