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プロ野球12球団合同トライアウト2026はFODでも中継！Amazon経由で今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

プロ野球トライアウト2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？おすすめ視聴方法

プロ野球トライアウト2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介。お得な視聴方法やおすすめの中継局は？

FODが全選手・全演技ライブ配信！
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FOD

「FODチャンネル」でプロ野球12球団合同トライアウト2026を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

11/17(火)15:30～プロ野球への生き残りをかけた最終テストへ
登録後すぐに視聴

日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」が開催される。

プロ野球12球団合同トライアウト2026はFODでライブ配信！Amazon経由で簡単登録今すぐ視聴

本記事では、プロ野球トライアウト2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球トライアウト2026の地上波テレビ放送はある？

プロ野球12球団合同トライアウト2026の地上波テレビ放送は予定されていない。衛星放送では、『フジテレビONE』が11月17日(火)15:30から生中継する。

チャンネル

形態

中継予定

フジテレビONE

衛星放送


[11/17(火)15:30-]

地上波テレビ

地上波

×

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プロ野球トライアウト2026のネット配信予定は？

プロ野球トライアウト2026は、11月17日(火)15:30から『FODチャンネル(Amazon)』でライブ配信される。ネット『FODプレミアム』、『フジテレビONEsmart』でも同時刻から配信予定だ。

チャンネル

形態

配信予定

FOD(Amazonあり)

ネット


[11/17(火)15:30-]

フジテレビONEsmart

ネット


[11/17(火)15:30-]

TVer

ネット

×

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プロ野球トライアウト2026の実況・解説者は？

フジテレビONE』および『フジテレビONEsmart』、『FOD(Amazonあり)』の中継は、館山昌平氏と坂口智隆氏が解説を担当する。実況は宮本真綾フジテレビアナウンサー、インタビューは竹下陽平フジテレビアナウンサーが務める。

担当

出演者

解説

館山昌平・坂口智隆

実況

宮本真綾（フジテレビアナウンサー）

インタビュー

竹下陽平（フジテレビアナウンサー）

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プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法

FOD AmazonAmazon

前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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