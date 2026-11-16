日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」が開催される。

本記事では、プロ野球トライアウト2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球トライアウト2026の地上波テレビ放送はある？

プロ野球12球団合同トライアウト2026の地上波テレビ放送は予定されていない。衛星放送では、『フジテレビONE』が11月17日(火)15:30から生中継する。

チャンネル 形態 中継予定 フジテレビONE 衛星放送 〇

[11/17(火)15:30-] 地上波テレビ 地上波 ×

プロ野球トライアウト2026のネット配信予定は？

プロ野球トライアウト2026は、11月17日(火)15:30から『FODチャンネル(Amazon)』でライブ配信される。ネット『FODプレミアム』、『フジテレビONEsmart』でも同時刻から配信予定だ。

チャンネル 形態 配信予定 FOD(Amazonあり) ネット 〇

[11/17(火)15:30-] フジテレビONEsmart ネット 〇

[11/17(火)15:30-] TVer ネット ×

プロ野球トライアウト2026の実況・解説者は？

『フジテレビONE』および『フジテレビONEsmart』、『FOD(Amazonあり)』の中継は、館山昌平氏と坂口智隆氏が解説を担当する。実況は宮本真綾フジテレビアナウンサー、インタビューは竹下陽平フジテレビアナウンサーが務める。

担当 出演者 解説 館山昌平・坂口智隆 実況 宮本真綾（フジテレビアナウンサー） インタビュー 竹下陽平（フジテレビアナウンサー）

プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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