「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。

本記事では、ドラフト会議2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026の開催日程

2026年の新人選手選択会議『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ』は、2026年10月22日(木)の16:50に開始予定となっている。

ドラフト会議の模様を中継する『U-NEXT』では、ドラフト会議開始の10分前となる16:40から配信を実施。1巡目から育成枠の指名終了まで完全ライブ配信を行う。

プロ野球ドラフト会議2026のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球ドラフト会議2026は、テレビ放送が地上波『TBS系列』とCS『スカイA』で生中継を実施。ネットでは『U-NEXT』『DAZN』『TVer』でライブ配信予定となっている。

『TBS系列』は1巡目指名を完全生中継する第1部と、第2部「THE 運命の1日」で構成。第2部では2巡目指名も生中継されるが、3巡目以降は随時速報となる。『TVer』も地上波の同時配信を実施する。

1巡目から育成枠の指名終了まで視聴したい場合は、31日間無料トライアルで見られる『U-NEXT』がおすすめだ。見逃し配信にも対応している。

放送・配信 時間 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 10/22(木)16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 DAZN 10/22(木)16:20～ 1巡目指名を中心に無料ライブ配信

パーティーライブ形式で2位以下も解説 スカイA 10/22(木)16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継 TBS系列 10/22(木)16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

3巡目以降は随時速報 TVer 10/22(木)16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信予定は変更の可能性あり

プロ野球ドラフト会議2026の中継は各局でどう違う？

【U-NEXT】

『U-NEXT』は、1巡目指名～育成枠指名終了までを完全ライブ配信する。また、解説は今年もスポーツライターの安倍昌彦氏が担当する。

会場だけでなく全国の指名候補選手の様子も約20台の中継カメラで配信。ライブ配信終了後には見逃し配信も実施される予定だ。

【DAZN】

『DAZN』は、16:20から特別番組「みんなでドラフト会議」を無料ライブ配信する。

第1部では石川雅規氏、今江敏晃氏、陽岱鋼氏らが出演し、1位指名を中心にライブ配信。19:15頃からの第2部では清水隆行氏、井川慶氏、内川聖一氏らが各球団の指名を振り返るほか、育成ドラフトの模様も伝える。

【TBS系列/TVer】

地上波『TBS系列』は16:40からドラフト会議を生中継する。番組は第1部「プロ野球ドラフト会議」と第2部「THE 運命の1日」で構成される。

第1部では各球団の1巡目指名を完全生中継。第2部では2巡目指名の生中継に加え、3巡目以降の指名速報や候補選手の取材映像などを放送する。『TVer』でも同番組をリアルタイム配信する予定だ。

プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの無料トライアル登録手順

※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

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なお、ドラフト会議2026は無料配信となるが、今季のプロ野球レギュラーシーズンやクライマックスシリーズを見逃し視聴したい場合、有料プランに加入する必要がある。

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。