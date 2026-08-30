バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は8月31日(月)、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選のWindow4でカタール代表と対戦する。

本記事では、日本vsカタールのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本vsカタールの開催概要

2027年にカタールで行われるバスケットボールワールドカップ。そのアジア地区最終予選にて、日本はグループFでレバノン、カタール(開催国)、韓国、中国、サウジアラビアと同居している。最終予選にはグループEとグループFの2グループ各6チーム・計12チームが参加しており、開催国カタールと上位チームの計8チームが本大会の出場権を獲得することができる。

最終予選の第2戦、日本vsカタールは8月31日(月)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。ティップオフ時刻は19:10予定となっている。

ラウンド：W杯アジア地区最終予選 第2戦

開始日時：2026年8月31日(月) 19:10

対戦カード：日本代表 vs カタール代表

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

日本vsカタールのテレビ放送・ネット配信予定

また、中継はテレビ放送が地上波『日本テレビ系列』、ネット配信が『DAZN』と『TVer』で実施予定となっている。なお、『DAZN』では日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯予選の試合もライブ配信予定となっている。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット 〇

[8/31(月)18:40-] 日本テレビ系列 テレビ 〇

[8/31(月)19:00-21:00] TVer ネット 〇

[日本テレビ系列同時配信]

日本vsカタールのおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選など、『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせば『DMM×DAZNホーダイ』への切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

『DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのも『DAZN』の特徴だ。

また、『DAZN』ではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。