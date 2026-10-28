フィギュアスケートの2026東日本選手権・アイスダンス予選会に、本田真凜／宇野昌磨組が出場予定となっている。

本記事では、本田真凜・宇野昌磨組の出場日程や東日本アイスダンス予選会のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

東日本アイスダンス予選会のテレビ放送・ネット配信予定

本田真凜／宇野昌磨組が出場予定の2026東日本選手権・アイスダンス予選会は、ネット『FODプレミアム』で全選手・全演技がライブ配信される。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

地上波テレビでは、11月6日(金)25:45から『フジテレビ』が関東ローカルでアイスダンス予選会の模様を録画放送する。

チャンネル 形態 中継予定 FODプレミアム(Amazonあり) ネット 10/30(金)～11/1(日)

全競技ライブ配信 フジテレビ 地上波

(関東ローカル) 11/6(金)

25:45～26:15

アイスダンス予選会(録画)

本田真凜・宇野昌磨のアイスダンスデビュー戦はいつ？出場日程・開始時間

本田真凜／宇野昌磨組は、10月30日(金)から11月1日(日)に群馬県前橋市のALSOKぐんまアイスアリーナで競技が行われる東日本選手権・アイスダンス予選会でデビュー戦を迎える。

本田／宇野組は、10月31日(土)のリズムダンス(RD)、11月1日(日)のフリーダンス(FD)に出場予定となっている。

開催日 種目 競技時間 10/31(土) シニアアイスダンス

リズムダンス(RD) 9:30～10:20 11/1(日) シニアアイスダンス

フリーダンス(FD) 10:20～11:20

※すべて日本時間。

※競技時間は種目全体の予定。本田真凜／宇野昌磨組の演技開始時間は滑走順によって異なる。

東日本選手権アイスダンス予選会のFOD配信予定

フィギュアスケート2026東日本選手権・アイスダンス予選会は、10月30日(金)から11月1日(日)まで『FODプレミアム』およびAmazon『FODチャンネル』で全競技がライブ配信される。

各日の配信スケジュールは以下の通り。

開催日 FOD配信時間 実施競技 10/30(金) 9:20～19:25 ジュニア女子SP

シニア女子SP

シニア男子SP 10/31(土) 9:00～21:05 ジュニアアイスダンスRD

シニアアイスダンスRD

ジュニア男子SP

ジュニア女子FS

シニア女子FS 11/1(日) 9:45～18:40 ジュニアアイスダンスFD

シニアアイスダンスFD

シニア男子FS

ジュニア男子FS

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

東日本選手権アイスダンス予選会のおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、フィギュアスケート2026東日本選手権・アイスダンス予選会は、ネット『FODプレミアム』が全競技をライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。