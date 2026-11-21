総合格闘技団体UFCの「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」が11月22日(日)に行われ、堀口恭司がアスー・アルマバエフと対戦する。
本記事では、堀口恭司のUFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
堀口恭司UFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定
11月22日(日)に開催される「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合をライブ配信する。
『U-NEXT』では11月22日(日)0:00からライブ配信を開始。月額プランの見放題対象で、初回登録者向けの31日間無料トライアル中も追加料金なしで視聴できる。日本語実況・解説版2チャンネルと英語版1チャンネルの計3チャンネルが用意されている。
また、追いかけ再生にも対応。見逃し配信は準備が整い次第開始され、12月21日(月)23:59まで視聴可能となっている。
チャンネル
形態
中継予定
U-NEXT
ネット
全試合ライブ配信
※日本語解説版2CH・英語版1CH
UFC Fight Pass
ネット
全試合ライブ配信
※すべて日本時間。
※配信開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよびU-NEXT公式サイトをご確認ください。
堀口恭司vsアルマバエフはいつ？試合開始時間
堀口恭司とアスー・アルマバエフのフライ級マッチが行われる「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」は、日本時間11月22日(日)にカタール・ドーハのABHAアリーナで開催される。
プレリムは0:00、メインカードは3:00に開始予定。堀口恭司vsアルマバエフはメインカードの2試合目に組まれているが、個別の試合開始時間は確定していない。
項目
内容
大会
UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング
開催日
2026年11月22日(日)
対戦カード
堀口恭司 vs アスー・アルマバエフ
プレリム開始
0:00
メインカード開始
3:00
会場
ABHAアリーナ(カタール・ドーハ)
※すべて日本時間。
※試合順および開始時間は変更となる場合があります。
堀口恭司UFC次戦のおすすめ視聴方法
堀口恭司が出場するUFCファイトナイトは、ネット『U-NEXT』が見放題ライブ配信する。月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は31日間無料トライアルも利用可能だ。
『U-NEXT』の無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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- 登録完了
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※無料トライアル終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。