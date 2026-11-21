総合格闘技団体UFCの「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」が11月22日(日)に行われ、堀口恭司がアスー・アルマバエフと対戦する。

本記事では、堀口恭司のUFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

堀口恭司UFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定

11月22日(日)に開催される「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合をライブ配信する。

『U-NEXT』では11月22日(日)0:00からライブ配信を開始。月額プランの見放題対象で、初回登録者向けの31日間無料トライアル中も追加料金なしで視聴できる。日本語実況・解説版2チャンネルと英語版1チャンネルの計3チャンネルが用意されている。

また、追いかけ再生にも対応。見逃し配信は準備が整い次第開始され、12月21日(月)23:59まで視聴可能となっている。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 全試合ライブ配信

[11/22(日)0:00-] ※日本語解説版2CH・英語版1CH UFC Fight Pass ネット 全試合ライブ配信

[11/22(日)0:00-]

※すべて日本時間。

※配信開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよびU-NEXT公式サイトをご確認ください。

堀口恭司vsアルマバエフはいつ？試合開始時間

堀口恭司とアスー・アルマバエフのフライ級マッチが行われる「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」は、日本時間11月22日(日)にカタール・ドーハのABHAアリーナで開催される。

プレリムは0:00、メインカードは3:00に開始予定。堀口恭司vsアルマバエフはメインカードの2試合目に組まれているが、個別の試合開始時間は確定していない。

項目 内容 大会 UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング 開催日 2026年11月22日(日) 対戦カード 堀口恭司 vs アスー・アルマバエフ プレリム開始 0:00 メインカード開始 3:00 会場 ABHAアリーナ(カタール・ドーハ)

※すべて日本時間。

※試合順および開始時間は変更となる場合があります。

堀口恭司UFC次戦のおすすめ視聴方法

堀口恭司が出場するUFCファイトナイトは、ネット『U-NEXT』が見放題ライブ配信する。月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は31日間無料トライアルも利用可能だ。

『U-NEXT』の無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※無料トライアル終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。