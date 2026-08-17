天皇杯 JFA第106回全日本サッカー選手権大会が、2026年8月19日(水)～2027年1月1日(金・祝)に開催される。

本記事では、第106回天皇杯のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

第106回天皇杯の大会日程

第106回天皇杯は、アマチュアシードや都道府県代表チームが出場する2026年8月19日(水)の1回戦から開幕。8月26日(水)の2回戦から明治安田J1・J2所属チームが登場し、その後は3回戦を経てラウンド16(4回戦)、準々決勝、準決勝、そして2027年1月1日(金・祝)に決勝戦が行われる。

1回戦：2026年8月19日(水)

2回戦：2026年8月26日(水)

3回戦：2026年9月23日(水・祝)・10月7日(水) ※

ラウンド16(4回戦)：2026年12月9日(水)

準々決勝：2026年12月23日(水)

準決勝：2026年12月27日(日)

決勝：2027年1月1日(金・祝)

※2026年9月23日(水・祝)開催の3回戦はACL出場チームの試合のみ。

第106回天皇杯のテレビ放送・ネット配信予定

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア『サッカーLIVE』、1回戦から準々決勝までの注目試合、計43試合を生中継。また、日本サッカー協会(JFA)公式YouTubeチャンネル『JFATV』でも注目試合がライブ配信される。

また、準決勝と決勝は『NHK』が中継。『NHK』はその他にも2回戦からの注目試合を放送する予定となっている。

チャンネル 形態 中継対象試合 スカパー！ 衛星放送 ・1回戦～準々決勝の注目試合43試合 サッカーLIVE ネット ・1回戦～準々決勝の注目試合43試合 JFATV ネット ・注目試合 NHK テレビ(地上波/衛星) ・2回戦からの注目試合

・準決勝、決勝

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。