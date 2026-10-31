HANA初の全国ツアー「HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”」は、10月31日(土)に東京・日本武道館で最終公演を迎える。

本記事では、「HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”」最終公演のテレビ放送・ネット配信予定、AmazonプライムビデオのPPVチケット購入方法を紹介する。

HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”最終日はいつ？日程・開演時間

「HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”」の最終公演は、10月31日(土)16:30から東京・日本武道館で開催される。

日本武道館では10月29日(木)から3日間にわたって追加公演が行われ、最終日の模様がライブ配信される。

項目 内容 公演名 HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom” 出演 HANA 開催日時 2026年10月31日(土)16:30開演 会場 日本武道館(東京都千代田区) ネット配信 Amazonプライムビデオ(PPV)

HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”のテレビ放送・ネット配信予定

HANAのツアーファイナルは、『Amazonプライムビデオ』がPPV(ペイ・パー・ビュー)で独占ライブ配信する。

その他のテレビ放送、ネット配信予定は伝えられていない。

チャンネル 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ ネット 〇

[独占ライブ配信(PPV)] 地上波各局 テレビ × ABEMA ネット × U-NEXT ネット ×

HANAライブのPPVチケット料金・販売期間は？

「HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”」のPPVチケットは、5,000円(税込)で販売されている。

Amazonプライム会員以外でも購入でき、月額会費やプライム会員への登録は必要ない。ただし、プライム会員や無料体験中のユーザーもPPVチケットの購入が必要となる。

ライブ配信のPPVチケット購入者は、追加料金なしでアーカイブ配信も視聴できる。また、ライブ配信終了後にチケットを購入し、アーカイブ配信だけを視聴することも可能だ。

PPV購入場所 Amazonプライムビデオ PPV料金 5,000円(税込) プライム会員登録 不要 チケット販売開始 10月24日(土)16:30 アーカイブ配信期間 ライブ配信終了後～11月7日(土)23:59 アーカイブ購入期限 11月7日(土)20:00

HANAライブのAmazonプライムビデオPPVチケット購入方法

Amazon

HANAのツアーファイナルを『Amazonプライムビデオ』で視聴するには、PPVチケットの購入が必要となる。購入後は『Amazonプライムビデオ』の「レンタル・購入」から対象のライブにアクセスできる。

購入手順は以下の通り。

AmazonプライムビデオのHANAライブ配信ページにアクセス Amazonアカウントでログイン(未登録の場合は無料で作成) PPVチケットの購入ボタンを選択し、支払いを確定 配信開始後、購入したライブを選択して視聴

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