【三笘薫】ブライトンの2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

2026-27シーズンのプレミアリーグを戦うブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンには、サッカー日本代表のMF三笘薫が所属している。
本記事では、ブライトンの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ブライトンの最新試合日程・テレビ放送/ネット配信予定
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
ブライトン戦はどこで見られる？
プラン
月額料金(税込)
プレミアリーグ配信
他の主なコンテンツ
2,600円
全試合独占
FAカップ
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。