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Yuta Tokuma

【三笘薫】ブライトンの2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【三笘薫出場予定】プレミアリーグに所属するブライトンの2026-27シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？

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2026-27シーズンのプレミアリーグを戦うブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンには、サッカー日本代表のMF三笘薫が所属している。

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本記事では、ブライトンの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ブライトンの最新試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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ブライトン 対 アストン・ヴィラ
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チェルシー 対 ブライトン
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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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ブライトン戦はどこで見られる？

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【プレミアリーグ独占配信】ブライトン戦のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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