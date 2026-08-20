【三笘薫】ブライトンの2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

2026-27シーズンのプレミアリーグを戦うブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンには、サッカー日本代表のMF三笘薫が所属している。

本記事では、ブライトンの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ブライトンの最新試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ブライトン 対 アストン・ヴィラ U-NEXT チェルシー 対 ブライトン U-NEXT

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ブライトン戦はどこで見られる？

プラン 月額料金(税込) プレミアリーグ配信 他の主なコンテンツ U-NEXTサッカーパック 2,600円

[月額プランの31日間無料トライアルでお得！] 全試合独占 FAカップ

FAコミュニティ・シールド

ラ・リーガ

コパ・デル・レイ

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

エールディヴィジ

【プレミアリーグ独占配信】ブライトン戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック(2,600円)」＋U-NEXT「月額プラン(無料トライアル)」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。