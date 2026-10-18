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プレミアリーグ
team-logoブライトン
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team-logoクリスタル・パレス
ブライトンvsクリスタル・パレスはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月18日】ブライトンvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜鎌田大地・冨安健洋出場予定！プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
ブライトン 対 クリスタル・パレス
ブライトン
クリスタル・パレス
三笘薫
冨安健洋
鎌田大地

【鎌田大地・冨安健洋出場予定】2026-27プレミアリーグ第7節、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月18日(日)に開催。三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

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本記事では、ブライトンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトンvsクリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

ブライトンvsクリスタル・パレスは、日本時間2026年10月18日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
  • 日時：2026年10月18日(日)22:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs クリスタル・パレス
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ブライトンvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定



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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブライトンvsクリスタル・パレスの予想スタメンは？

ブライトン vs クリスタル・パレス 予想スタメン

4-2-3-1
ブライトン crest
ブライトン
BHA
page.match.formation.title
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
3-4-2-1
バルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンルイス・ダンクルイス・ダンクフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルオリヴァー・ボスカグリオリヴァー・ボスカグリルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチチェマ・アンドレスチェマ・アンドレスパスカル・グロスパスカル・グロスマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルディエゴ・ゴメスディエゴ・ゴメスヤシン・アヤリヤシン・アヤリチャラランポス・コストゥラスチャラランポス・コストゥラスワルテル・ベニテスワルテル・ベニテスジェフェルソン・レルマジェフェルソン・レルマクリス・リチャーズクリス・リチャーズジェイディー・カンヴォジェイディー・カンヴォクインテン・ティンバークインテン・ティンバー鎌田大地鎌田大地アダム・ウォートンアダム・ウォートンタイリック・ミッチェルタイリック・ミッチェルジェレミ・ピノジェレミ・ピノteam-logoアナン・カライリヨルゲン・ストランド・ラーセンヨルゲン・ストランド・ラーセン
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
4-2-3-1
ブライトン

先発メンバー

クリスタル・パレス

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー
  • ピエール・セージ

成績

BHA

BHA - 直近成績

COV
0-5
MUN
2-3
ARS
3-0
SUN
0-2
KZA
4-0
得点（失点）
17/2
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
CRY

CRY - 直近成績

LCH
4-0
LEE
0-0
BRC
0-2
NFO
3-1
OL
3-2
得点（失点）
9/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブライトンドロークリスタル・パレス
1
1
3
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
3
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
4
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
6得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
8
リーズリーズLEE
623185+39
9
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
73041115-49
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
14
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
15
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
16
フラムフラムFUL
7124710-35
17
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
18
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
19
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
20
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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