2026-27シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月8日(日)に開催。三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、ブレントフォードが対戦する。
本記事では、ブライトンvsブレントフォードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ブライトンvsブレントフォードの試合日程・キックオフ時間
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsブレントフォードは、日本時間2026年11月8日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。
- 大会：2026-27プレミアリーグ第10節
- 日時：2026年11月8日(日) 23:00キックオフ／日本時間
- 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs ブレントフォード
- 会場：ファルマー・スタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
ブライトンvsブレントフォードのテレビ放送・ネット配信予定
ブライトンvsブレントフォードのU-NEXT視聴方法
2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
ブライトンvsブレントフォードの予想スタメンは？
ブライトン vs ブレントフォード 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
負
負
負
勝
勝
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
勝
負
勝
勝
勝
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
勝
負
勝
勝
負
|5
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
勝
勝
負
負
分
|6
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
負
勝
勝
負
勝
|7
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
勝
分
負
分
勝
|8
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
勝
負
分
分
負
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
勝
勝
勝
負
負
|10
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
負
勝
勝
勝
分
|11
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
分
負
勝
負
負
|12
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
分
勝
勝
分
勝
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
負
分
分
負
分
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
分
分
負
勝
負
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
分
分
勝
勝
負
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
勝
負
分
負
負
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
負
勝
負
負
勝
|18
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
負
負
分
分
分
|19
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
負
負
負
勝
分
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
負
分
負
負
負