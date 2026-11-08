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プレミアリーグ
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Yuta Tokuma
協力：

【11月8日】ブライトンvsブレントフォードのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第10節

プレミアリーグ
ブライトン 対 ブレントフォード
ブライトン
ブレントフォード
三笘薫

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第10節、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsブレントフォードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月8日(日)に開催。三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、ブレントフォードが対戦する。

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本記事では、ブライトンvsブレントフォードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトンvsブレントフォードの試合日程・キックオフ時間

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsブレントフォードは、日本時間2026年11月8日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第10節
  • 日時：2026年11月8日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs ブレントフォード
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ブライトンvsブレントフォードのテレビ放送・ネット配信予定

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブライトンvsブレントフォードの予想スタメンは？

ブライトン vs ブレントフォード 予想スタメン

4-2-3-1
ブライトン crest
ブライトン
BHA
フォーメーション
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
4-2-3-1
バルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンルイス・ダンクルイス・ダンクルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチオリヴァー・ボスカグリオリヴァー・ボスカグリコスチーニャコスチーニャパスカル・グロスパスカル・グロスディエゴ・ゴメスディエゴ・ゴメスチェマ・アンドレスチェマ・アンドレスヤシン・アヤリヤシン・アヤリマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルチャラランポス・コストゥラスチャラランポス・コストゥラスクィービーン・ケレハークィービーン・ケレハーセップ・ファン・デン・ベルグセップ・ファン・デン・ベルグキーン・ルイス＝ポッターキーン・ルイス＝ポッターマイケル・カヨデマイケル・カヨデクリストフェル・ヴァスバク・アエルクリストフェル・ヴァスバク・アエルヴィタリー・ヤネルトヴィタリー・ヤネルトダンゴ・ワッタラダンゴ・ワッタラママドゥ・サンガレママドゥ・サンガレイェホル・ヤルモリュクイェホル・ヤルモリュクケビン・シャーデケビン・シャーデチアゴ・ロドリゲスチアゴ・ロドリゲス
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
4-2-3-1
ブライトン

先発メンバー

ブレントフォード

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー
  • キース・アンドリュース

成績

BHA

BHA - 直近成績

JAB
0-0
LIV
2-0
MCI
2-2
MCI
0-1
GET
0-1
得点（失点）
4/4
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
BRE

BRE - 直近成績

AVL
2-2
LIV
1-2
HUL
1-1
SUN
3-2
NFO
2-0
得点（失点）
8/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブライトンドローブレントフォード
2
2
1
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
1
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
4
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
終了
6得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
10901155+1027
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
107032113+821
3
ブライトンブライトンBHA
9612247+1719
4
チェルシーチェルシーCHE
95131915+416
5
エヴァートンエヴァートンEVE
104421210+216
6
リヴァプールリヴァプールLIV
9432119+215
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
9351169+714
8
リーズリーズLEE
10352108+214
9
ボーンマスボーンマスBOU
93331413+112
10
トッテナムトッテナムTOT
103341011-112
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
103341316-312
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
93331013-312
13
ハル・シティハル・シティHUL
102531111011
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
93241418-411
15
フラムフラムFUL
102441012-210
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
10235913-49
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
103071019-99
18
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
91441015-57
19
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
9216921-127
20
サンダーランドサンダーランドSUN
9126717-105
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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