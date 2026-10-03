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2026年シーズンMLB（メジャーリーグ）ポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)が、日本時間10月4日(日)に開催。ミルウォーキー・ブリュワーズと、松井裕樹・ダルビッシュ有が所属するサンディエゴ・パドレスが対戦する。

本記事では、ブリュワーズvsパドレスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

ブリュワーズ対パドレス｜試合日程・開始時間

MLB2026ポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)のミルウォーキー・ブリュワーズvsサンディエゴ・パドレスは、日本時間10月4日(日)にブリュワーズの本拠地アメリカンファミリー・フィールドで開催される。

大会：MLBポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)

日時：10月4日(日)午前9:30開始予定／日本時間

対戦：ブリュワーズvsパドレス（松井裕樹・ダルビッシュ有 所属）

ブリュワーズ対パドレス｜テレビ放送・ネット配信予定

ブリュワーズvsパドレスは『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』『MLB.tv』でネット配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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