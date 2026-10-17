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プレミアリーグ
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ブレントフォードvsリヴァプールはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月17日】ブレントフォードvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
ブレントフォード 対 リヴァプール
ブレントフォード
リヴァプール
遠藤航

【遠藤航所属】2026-27プレミアリーグ第7節、ブレントフォードvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月17日(土)に開催。ブレントフォードと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

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本記事では、ブレントフォードvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブレントフォードvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

ブレントフォードvsリヴァプールは、日本時間2026年10月17日(土)にブレントフォードのホーム、ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
  • 日時：2026年10月17日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブレントフォード vs リヴァプール
  • 会場：ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ブレントフォードvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定



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ブレントフォードvsリヴァプールのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブレントフォードvsリヴァプールの予想スタメンは？

ブレントフォード vs リヴァプール 予想スタメン

4-2-3-1
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
page.match.formation.title
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
4-2-3-1
クィービーン・ケレハークィービーン・ケレハークリストフェル・ヴァスバク・アエルクリストフェル・ヴァスバク・アエルマリック・ディウフマリック・ディウフマイケル・カヨデマイケル・カヨデセップ・ファン・デン・ベルグセップ・ファン・デン・ベルグマティアス・イェンセンマティアス・イェンセンヴィタリー・ヤネルトヴィタリー・ヤネルトキーン・ルイス＝ポッターキーン・ルイス＝ポッターイェホル・ヤルモリュクイェホル・ヤルモリュクジェイドン・アンソニージェイドン・アンソニーチアゴ・ロドリゲスチアゴ・ロドリゲスアリソン・ベッカーアリソン・ベッカーフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクロナルド・アラウホロナルド・アラウホジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケミロシュ・ケルケズミロシュ・ケルケズブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツビクトル・ムニョスビクトル・ムニョストレイ・ナイオニトレイ・ナイオニteam-logoルイス・クーマス
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
4-2-3-1
ブレントフォード

先発メンバー

リヴァプール

マネージャー

  • キース・アンドリュース
  • アンドニ・イラオラ

成績

BRE

BRE - 直近成績

SUN
1-1
BOU
2-2
REA
1-2
CHE
3-0
AVL
2-2
得点（失点）
10/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
LIV

LIV - 直近成績

FUL
0-0
TOT
3-1
BOU
0-1
MCI
0-3
LAS
3-6
得点（失点）
10/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブレントフォードドローリヴァプール
1
1
3
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
1
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
3
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
1
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
4
終了
5得点11
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
6600165+1118
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
エヴァートンエヴァートンEVE
624085+310
6
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
7
リーズリーズLEE
623185+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
623186+29
9
リヴァプールリヴァプールLIV
62317709
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
62221013-38
12
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
14
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
17
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
18
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
19
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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