2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月17日(土)に開催。ブレントフォードと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。
本記事では、ブレントフォードvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ブレントフォードvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間
ブレントフォードvsリヴァプールは、日本時間2026年10月17日(土)にブレントフォードのホーム、ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムで開催される。
- 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
- 日時：2026年10月17日(土)23:00キックオフ／日本時間
- 対戦：ブレントフォード vs リヴァプール
- 会場：ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
ブレントフォードvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定
ブレントフォードvsリヴァプールのU-NEXT視聴方法
2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。
なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
ブレントフォードvsリヴァプールの予想スタメンは？
ブレントフォード vs リヴァプール 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|6
|6
|0
|0
|16
|5
|+11
|18
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|6
|5
|0
|1
|10
|5
|+5
|15
勝
負
勝
勝
勝
|3
|6
|4
|1
|1
|18
|5
|+13
|13
勝
勝
勝
分
負
|4
|6
|2
|4
|0
|12
|6
|+6
|10
分
勝
分
分
分
|5
|6
|2
|4
|0
|8
|5
|+3
|10
分
勝
分
分
分
|6
|6
|3
|1
|2
|15
|13
|+2
|10
勝
負
分
負
勝
|7
|6
|2
|3
|1
|8
|5
|+3
|9
負
分
勝
分
分
|8
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|+2
|9
分
負
分
分
勝
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|7
|0
|9
負
勝
分
勝
分
|10
|6
|3
|0
|3
|9
|12
|-3
|9
勝
負
勝
負
負
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|13
|-3
|8
負
勝
負
分
勝
|12
|6
|2
|1
|3
|9
|12
|-3
|7
勝
分
負
勝
負
|13
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|0
|6
分
分
負
分
勝
|14
|6
|2
|0
|4
|5
|11
|-6
|6
勝
勝
負
負
負
|15
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
負
負
勝
分
分
|16
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|5
分
勝
負
分
負
|17
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
負
負
負
分
勝
|18
|6
|0
|3
|3
|7
|13
|-6
|3
負
負
分
分
分
|19
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
分
負
分
分
負
|20
|6
|0
|2
|4
|6
|10
|-4
|2
負
分
分
負
負