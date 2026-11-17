2026年11月にシンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表とシンガポール代表が対戦する。

本記事では、ブラジル代表vsシンガポール代表の試合日程、キックオフ時間、放送・配信予定を紹介する。

ブラジルvsシンガポールはいつ？何時から？

国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」のブラジル代表vsシンガポール代表は、現地時間11月17日(火)に開催。キックオフは現地時間18:00に予定されている。日本は現地よりも1時間進んでいるため、試合開始は日本時間11月17日(火)19:00となる。

なお、この一戦は、日本代表vsブラジル代表、日本代表vsパラグアイ代表と同様にシンガポールのカラン地区にある『シンガポール国立競技場』で開催される。

ブラジルvsシンガポールの放送・配信予定は？

U-NEXT

11月17日(火)に開催されるブラジル代表vsシンガポール代表は、ネット『U-NEXT』でライブ・見逃し配信の予定だ。日本代表戦とは異なり、地上波などのテレビ放送、『TVer』などのネット配信は予定されていない。

U-NEXTでは親善試合4試合をライブ・見逃し配信

U-NEXTでは、日本代表戦を含む大会全4試合をライブ配信する。

11月17日(火)のブラジル代表vsシンガポール代表は、U-NEXTの月額プランまたはサッカーパック会員向けに配信される。月額プランの31日間無料トライアルを初めて利用する場合も、追加料金なしで視聴できる。

ブラジルvsシンガポールのおすすめ視聴方法

国際親善試合のブラジル代表vsシンガポール代表は、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中はブラジルvsシンガポールや日本代表戦も対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。