初招集5名はすべて22歳以下…世代交代のブラジル代表、日本代表戦など11月の遠征メンバー発表

ブラジルサッカー連盟（CBF）は29日、11月のインターナショナルウィークに挑むブラジル代表メンバーを発表した。

カルロ・アンチェロッティ監督の下で大きな期待を集めたものの、今夏のワールドカップではラウンド16敗退に終わったブラジル。大会後には長年チームを牽引したネイマールが代表引退、アンチェロッティ監督は世代交代を示唆しており、4年後の大会で6度目の優勝を目指すために再出発を図っている。

そうした中で29日、CBFは11月のインターナショナルウィークに挑むブラジル代表メンバーを発表した。

アンチェロッティ監督は、5選手を初招集。22歳FWマルロン・ゴメス、21歳FWアリソン・サンタナ、22歳DFジョナタン・ジェズス、20歳MFアンドレ・ルイス、22歳FWアランと、若手5選手を初めて招集している。

その他、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャ、ブルーノ・ギマランイス、ガブリエウら主力組は順調に招集。一方で、代表引退を宣言したネイマールやカゼミーロは招集外となった。

シンガポールに遠征するブラジル代表は、11月14日にワールドカップ・ラウンド32以来となる日本代表戦に挑み、そして17日にはシンガポール代表と対戦する。

■ブラジル代表 11月の活動招集メンバー

▽GK

ベント(アル・ナスル)

ルーカス・ペッリ(トリノ)

ペドロ・モリスコ(コリチーバ)

▽DF

アルトゥール・ディアス(アトレチコ・パラナエンセ)

カルロス・アウグスト(インテル)

ドグラス・サントス(ゼニト)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

ジャイール・クーニャ(ノッティンガム・フォレスト)

ジョナタン・ジェズス(クルゼイロ)

バンデルソン(モナコ)

ヴィトール・レイス(マンチェスター・シティ)

ウェズレイ(ローマ)

▽MF

アンドレ・ルイス(コリンチャンス)

アンドレイ・サントス(マンチェスター・ユナイテッド)

ブルーノ・ギマランイス(アーセナル)

ダニーロ(ボタフォゴ)

ガブリエル・ボンテンポ(サントス)

ジョアン・ゴメス(アストン・ビラ)

マルロン・ゴメス(シャフタール・ドネツク)

▽FW

アリソン・サンターナ(シャフタール・ドネツク)

アラン(マンチェスター・シティ)

エンドリッキ(レアル・マドリー)

エステヴァン(チェルシー)

ハフィーニャ(バルセロナ)

ハイアン(ボーンマス)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)