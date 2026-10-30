初招集5名はすべて22歳以下…世代交代のブラジル代表、日本代表戦など11月の遠征メンバー発表

ブラジルサッカー連盟（CBF）は29日、11月のインターナショナルウィークに挑むブラジル代表メンバーを発表した。
カルロ・アンチェロッティ監督の下で大きな期待を集めたものの、今夏のワールドカップではラウンド16敗退に終わったブラジル。大会後には長年チームを牽引したネイマールが代表引退、アンチェロッティ監督は世代交代を示唆しており、4年後の大会で6度目の優勝を目指すために再出発を図っている。
そうした中で29日、CBFは11月のインターナショナルウィークに挑むブラジル代表メンバーを発表した。
アンチェロッティ監督は、5選手を初招集。22歳FWマルロン・ゴメス、21歳FWアリソン・サンタナ、22歳DFジョナタン・ジェズス、20歳MFアンドレ・ルイス、22歳FWアランと、若手5選手を初めて招集している。
その他、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャ、ブルーノ・ギマランイス、ガブリエウら主力組は順調に招集。一方で、代表引退を宣言したネイマールやカゼミーロは招集外となった。
シンガポールに遠征するブラジル代表は、11月14日にワールドカップ・ラウンド32以来となる日本代表戦に挑み、そして17日にはシンガポール代表と対戦する。
■ブラジル代表 11月の活動招集メンバー
▽GK
ベント(アル・ナスル)
ルーカス・ペッリ(トリノ)
ペドロ・モリスコ(コリチーバ)
▽DF
アルトゥール・ディアス(アトレチコ・パラナエンセ)
カルロス・アウグスト(インテル)
ドグラス・サントス(ゼニト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ジャイール・クーニャ(ノッティンガム・フォレスト)
ジョナタン・ジェズス(クルゼイロ)
バンデルソン(モナコ)
ヴィトール・レイス(マンチェスター・シティ)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
アンドレ・ルイス(コリンチャンス)
アンドレイ・サントス(マンチェスター・ユナイテッド)
ブルーノ・ギマランイス(アーセナル)
ダニーロ(ボタフォゴ)
ガブリエル・ボンテンポ(サントス)
ジョアン・ゴメス(アストン・ビラ)
マルロン・ゴメス(シャフタール・ドネツク)
▽FW
アリソン・サンターナ(シャフタール・ドネツク)
アラン(マンチェスター・シティ)
エンドリッキ(レアル・マドリー)
エステヴァン(チェルシー)
ハフィーニャ(バルセロナ)
ハイアン(ボーンマス)
ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)