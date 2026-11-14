ブラジル代表に国内メディア「低迷しており将来に希望を抱かせるものではない」。日本代表には「弱点を突いた巧みなプレー」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ブラジル代表が日本代表に敗れた。

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ブラジルメディア『グローボ』がブラジル代表の問題を指摘した。

15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗にゴールを決められたブラジルは、33分、75分のFWヴィニシウス・ジュニオールの得点で一時同点に追いついたが、91分にMF坂元達裕の勝ち越し弾を許して敗戦している。

『グローボ』は「審判の判定は、日本戦で組織的な連携を欠くブラジルにとって、些細な問題に過ぎない」とし、チームの問題について続けた。

「勝敗の問題ではない。決勝点となったジョアン・ゴメスへのファウルを審判が見逃したことの問題でもない。ブラジル対日本の試合だけの問題でもないのだ」

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「ブラジル代表チームの現状を分析する際には、将来の見通しも考慮する必要がある。しかし、ピッチ上で見られる状況は、近い将来に希望を抱かせるものではない。結果以上に、ブラジルのパフォーマンスは低迷しており、予測可能な要素よりも予測不可能な要素の方がはるかに多い」

「日本戦のシナリオは決して目新しいものではない。代表チームには相手を引き込む攻撃的なダイナミズムが欠けており、攻撃陣の優位性を示すプレッシャーの起点となる要素も不足している。また、守備から攻撃への切り替え時の脆さを防ぐための調整能力も欠如している。要するに、組織力が不足しているのだ」

一方で、日本代表のプレーぶりについては「試合の流れから切り離して語ることはできない。日本は、ブラジルが守備ラインを押し上げた際に露呈した弱点を巧みに突いたプレーで優位に立った」と評価した。