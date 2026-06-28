FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月30日(火)に開催される決勝トーナメントラウンド32でブラジルと日本(SAMURAI BLUE)が対戦する。

本記事では、ブラジルvs日本の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ブラジル対日本｜試合日程・キックオフ時間

決勝トーナメントラウンド32のブラジルvs日本は、日本時間6月30日(火)にアメリカにあるヒューストン・スタジアムで開催される。

大会：FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメントラウンド32

日時：2026年6月30日(火)2:00キックオフ／日本時間

対戦：ブラジル vs 日本

会場：ヒューストン・スタジアム（アメリカ・テキサス州）

ブラジル対日本｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信

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