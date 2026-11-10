サッカー日本代表は11月14日(土)、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本vsブラジルの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、両チームの最新情報を紹介する。

サッカー日本代表vsブラジル代表の試合日程・開催スタジアム

日本代表とブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19:15にキックオフ予定だ。会場はシンガポールの「シンガポールナショナルスタジアム」となる。

両チームは6月のFIFAワールドカップ2026ラウンド32でも対戦し、日本が1-2で敗れている。今回は約4カ月半ぶりの再戦となる。

日本vsブラジルの開催予定

大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

開始日時：2026年11月14日(土)19:15

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

会場：シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)

※すべて日本時間。

サッカー日本代表vsブラジル代表の地上波テレビ放送・U-NEXT配信予定

日本vsブラジルは、地上波『テレビ朝日系列』が11月14日(土)18:30から全国ネットで生中継する。ネットでは『U-NEXT』が無料ライブ配信を実施し、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。

『U-NEXT』は日本代表戦の映像を「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信予定だ。

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表vsブラジル代表の最新情報

日本代表 招集メンバー

森保一監督は11月4日(水)、ブラジル戦とパラグアイ戦に向けた日本代表28人を発表した。

GK

早川友基(鹿島アントラーズ)

小久保玲央ブライアン(シント=トロイデンVV／ベルギー)

鈴木彩艶(アストン・ヴィラ／イングランド)

DF

板倉滉(ボルシアMG／ドイツ)

渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)

町田浩樹(ホッフェンハイム／ドイツ)

伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン／ドイツ)

瀬古歩夢(ル・アーヴルAC／フランス)

中野就斗(サンフレッチェ広島)

菅原由勢(カリアリ／イタリア)

鈴木淳之介(FCコペンハーゲン／デンマーク)

MF/FW

伊東純也(KRCゲンク／ベルギー)

南野拓実(ASモナコ／フランス)

鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)

坂元達裕(コヴェントリー・シティ／イングランド)

相馬勇紀(FC町田ゼルビア)

小川航基(FC町田ゼルビア)

前田大然(イプスウィッチ・タウン／イングランド)

堂安律(アイントラハト・フランクフルト／ドイツ)

田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)

中村敬斗(オリンピック・リヨン／フランス)

佐野海舟(マインツ05／ドイツ)

久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)

鈴木唯人(SCフライブルク／ドイツ)

松木玖生(サウサンプトンFC／イングランド)

佐野航大(PSVアイントホーフェン／オランダ)

福田師王(カールスルーエSC／ドイツ)

後藤啓介(SCフライブルク／ドイツ)

監督：森保一

ブラジル代表 招集メンバー

ブラジルサッカー連盟(CBF)は10月29日(木)、日本戦などに臨む26人を発表した。11月4日(水)にはダニーロ・サントスが負傷で招集を辞退したが、追加招集は行われていない。

GK

ベント(アル・ナスル)

ルーカス・ペッリ(トリノ)

ペドロ・モリスコ(コリチーバ)

DF

アルトゥール・ディアス(アトレチコ・パラナエンセ)

カルロス・アウグスト(インテル)

ドウグラス・サントス(ゼニト)

ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル)

ジャイール・クーニャ(ノッティンガム・フォレスト)

ジョナタン・ジェズス(クルゼイロ)

ヴァンデルソン(モナコ)

ヴィトール・レイス(マンチェスター・シティ)

ウェズレイ(ローマ)

MF

アンドレ・ルイス(コリンチャンス)

アンドレイ・サントス(マンチェスター・ユナイテッド)

ブルーノ・ギマランイス(アーセナル)

ガブリエウ・ボンテンポ(サントス)

ジョアン・ゴメス(アストン・ヴィラ)

マルロン・ゴメス(シャフタール・ドネツク)

FW

アリソン・サンタナ(シャフタール・ドネツク)

アラン(マンチェスター・シティ)

エンドリッキ(レアル・マドリー)

エステヴァン(チェルシー)

ハフィーニャ(バルセロナ)

ハイアン(ボーンマス)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)

監督：カルロ・アンチェロッティ

ブラジル代表のプロフィール・日本との対戦成績

ブラジル代表はワールドカップで歴代最多となる5度の優勝を誇る。

日本代表との国際Aマッチ通算対戦成績は、15試合で日本の1勝2分け12敗(9得点39失点)となっている。

直近では、日本は2025年10月14日のキリンチャレンジカップ2025でブラジルに3-2で逆転勝利し、14度目の対戦で初白星を記録。一方、2026年6月30日のワールドカップ・ラウンド32では1-2で敗れた。

試合日時 大会 結果 1989/7/23(日) 国際親善試合 ブラジル 1-0 日本 1995/6/6(火) アンブロカップ 日本 0-3 ブラジル 1995/8/9(水) 日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパークカップ 日本 1-5 ブラジル 1997/8/13(水) 国際親善試合 日本 0-3 ブラジル 1999/3/31(水) キリンビバレッジ1999 日本 0-2 ブラジル 2001/6/4(月) FIFAコンフェデレーションズカップ2001 日本 0-0 ブラジル 2005/6/22(水) FIFAコンフェデレーションズカップ2005 日本 2-2 ブラジル 2006/6/22(木) FIFAワールドカップ2006 グループステージ 日本 1-4 ブラジル 2012/10/16(火) 国際親善試合 ブラジル 4-0 日本 2013/6/15(土) FIFAコンフェデレーションズカップ2013 ブラジル 3-0 日本 2014/10/14(火) 国際親善試合 日本 0-4 ブラジル 2017/11/10(金) 国際親善試合 日本 1-3 ブラジル 2022/6/6(月) キリンチャレンジカップ2022 日本 0-1 ブラジル 2025/10/14(火) キリンチャレンジカップ2025 日本 3-2 ブラジル 2026/6/30(火) FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 ブラジル 2-1 日本

サッカー日本代表vsブラジル代表をU-NEXTで無料視聴する方法

『U-NEXT』は11月14日(土)の日本vsブラジルを無料でライブ配信する。通常の試合映像に加え、応援を中心とした「全力応援解説LIVE」と戦術面を掘り下げる「徹底分析解説LIVE」の2つから視聴する番組を選べる。

いずれの中継番組も会員登録なしで無料視聴可能だが、試合開始から72時間以降は「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者のみとなる点には注意が必要だ。

一方、11月17日(火)の日本vsパラグアイは、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けにライブ配信＆見逃し配信。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

また、11月13日(金)のシンガポールvsパラグアイ、11月17日(火)のシンガポールvsブラジルも「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者であれば視聴可能で、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の全4試合が見られるのは『U-NEXT』のみとなっている。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。