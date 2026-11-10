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20260613 Raphinha brazil(C)Getty images
【11/14】日本vsブラジルはU-NEXTが無料ライブ配信！登録不要で視聴可能
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表vsブラジル代表｜試合日程・無料テレビ放送/ネット配信・最新情報まとめ｜シンガポール遠征2026

親善試合
日本
ブラジル
日本 対 ブラジル

シンガポール遠征「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」、日本代表vsブラジル代表の最新情報まとめ。試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法、対戦データは？

サッカー日本代表は11月14日(土)、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

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本記事では、日本vsブラジルの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、両チームの最新情報を紹介する。

サッカー日本代表vsブラジル代表の試合日程・開催スタジアム

日本代表とブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19:15にキックオフ予定だ。会場はシンガポールの「シンガポールナショナルスタジアム」となる。

両チームは6月のFIFAワールドカップ2026ラウンド32でも対戦し、日本が1-2で敗れている。今回は約4カ月半ぶりの再戦となる。

日本vsブラジルの開催予定

  • 大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
  • 開始日時：2026年11月14日(土)19:15
  • 対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表
  • 会場：シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)

※すべて日本時間。

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サッカー日本代表vsブラジル代表の地上波テレビ放送・U-NEXT配信予定

日本vsブラジルは、地上波『テレビ朝日系列』が11月14日(土)18:30から全国ネットで生中継する。ネットでは『U-NEXT』が無料ライブ配信を実施し、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。

『U-NEXT』は日本代表戦の映像を「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信予定だ。

チャンネル

放送・配信開始

実況・解説

U-NEXT
全力応援解説LIVE(無料)

11/14(土)
18:30

【解説】中山雅史・久保竜彦・中澤佑二
【実況】谷岡慎一

U-NEXT
徹底分析解説LIVE(無料)

11/14(土)
18:30

【解説】林陵平・林舞輝
【実況】下田恒幸

テレビ朝日系列(生中継)

11/14(土)
18:30

[シンガポール現地]
【解説】松木安太郎、内田篤人
【実況】寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー)
【インタビュー】吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)

[東京スタジオ]
【解説】柿谷曜一朗
【ゲスト】影山優佳
【進行】三谷紬(テレビ朝日アナウンサー)

※すべて日本時間。
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。

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サッカー日本代表vsブラジル代表の最新情報

日本代表 招集メンバー

森保一監督は11月4日(水)、ブラジル戦とパラグアイ戦に向けた日本代表28人を発表した。

GK

  • 早川友基(鹿島アントラーズ)
  • 小久保玲央ブライアン(シント=トロイデンVV／ベルギー)
  • 鈴木彩艶(アストン・ヴィラ／イングランド)

DF

  • 板倉滉(ボルシアMG／ドイツ)
  • 渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)
  • 町田浩樹(ホッフェンハイム／ドイツ)
  • 伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン／ドイツ)
  • 瀬古歩夢(ル・アーヴルAC／フランス)
  • 中野就斗(サンフレッチェ広島)
  • 菅原由勢(カリアリ／イタリア)
  • 鈴木淳之介(FCコペンハーゲン／デンマーク)

MF/FW

  • 伊東純也(KRCゲンク／ベルギー)
  • 南野拓実(ASモナコ／フランス)
  • 鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)
  • 坂元達裕(コヴェントリー・シティ／イングランド)
  • 相馬勇紀(FC町田ゼルビア)
  • 小川航基(FC町田ゼルビア)
  • 前田大然(イプスウィッチ・タウン／イングランド)
  • 堂安律(アイントラハト・フランクフルト／ドイツ)
  • 田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)
  • 中村敬斗(オリンピック・リヨン／フランス)
  • 佐野海舟(マインツ05／ドイツ)
  • 久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)
  • 鈴木唯人(SCフライブルク／ドイツ)
  • 松木玖生(サウサンプトンFC／イングランド)
  • 佐野航大(PSVアイントホーフェン／オランダ)
  • 福田師王(カールスルーエSC／ドイツ)
  • 後藤啓介(SCフライブルク／ドイツ)

監督：森保一

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ブラジル代表 招集メンバー

ブラジルサッカー連盟(CBF)は10月29日(木)、日本戦などに臨む26人を発表した。11月4日(水)にはダニーロ・サントスが負傷で招集を辞退したが、追加招集は行われていない。

GK

  • ベント(アル・ナスル)
  • ルーカス・ペッリ(トリノ)
  • ペドロ・モリスコ(コリチーバ)

DF

  • アルトゥール・ディアス(アトレチコ・パラナエンセ)
  • カルロス・アウグスト(インテル)
  • ドウグラス・サントス(ゼニト)
  • ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル)
  • ジャイール・クーニャ(ノッティンガム・フォレスト)
  • ジョナタン・ジェズス(クルゼイロ)
  • ヴァンデルソン(モナコ)
  • ヴィトール・レイス(マンチェスター・シティ)
  • ウェズレイ(ローマ)

MF

  • アンドレ・ルイス(コリンチャンス)
  • アンドレイ・サントス(マンチェスター・ユナイテッド)
  • ブルーノ・ギマランイス(アーセナル)
  • ガブリエウ・ボンテンポ(サントス)
  • ジョアン・ゴメス(アストン・ヴィラ)
  • マルロン・ゴメス(シャフタール・ドネツク)

FW

  • アリソン・サンタナ(シャフタール・ドネツク)
  • アラン(マンチェスター・シティ)
  • エンドリッキ(レアル・マドリー)
  • エステヴァン(チェルシー)
  • ハフィーニャ(バルセロナ)
  • ハイアン(ボーンマス)
  • ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)

監督：カルロ・アンチェロッティ

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ブラジル代表のプロフィール・日本との対戦成績

ブラジル代表はワールドカップで歴代最多となる5度の優勝を誇る。

日本代表との国際Aマッチ通算対戦成績は、15試合で日本の1勝2分け12敗(9得点39失点)となっている。

直近では、日本は2025年10月14日のキリンチャレンジカップ2025でブラジルに3-2で逆転勝利し、14度目の対戦で初白星を記録。一方、2026年6月30日のワールドカップ・ラウンド32では1-2で敗れた。

試合日時

大会

結果

1989/7/23(日)

国際親善試合

ブラジル 1-0 日本

1995/6/6(火)

アンブロカップ

日本 0-3 ブラジル

1995/8/9(水)

日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパークカップ

日本 1-5 ブラジル

1997/8/13(水)

国際親善試合

日本 0-3 ブラジル

1999/3/31(水)

キリンビバレッジ1999

日本 0-2 ブラジル

2001/6/4(月)

FIFAコンフェデレーションズカップ2001

日本 0-0 ブラジル

2005/6/22(水)

FIFAコンフェデレーションズカップ2005

日本 2-2 ブラジル

2006/6/22(木)

FIFAワールドカップ2006 グループステージ

日本 1-4 ブラジル

2012/10/16(火)

国際親善試合

ブラジル 4-0 日本

2013/6/15(土)

FIFAコンフェデレーションズカップ2013

ブラジル 3-0 日本

2014/10/14(火)

国際親善試合

日本 0-4 ブラジル

2017/11/10(金)

国際親善試合

日本 1-3 ブラジル

2022/6/6(月)

キリンチャレンジカップ2022

日本 0-1 ブラジル

2025/10/14(火)

キリンチャレンジカップ2025

日本 3-2 ブラジル

2026/6/30(火)

FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

ブラジル 2-1 日本

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サッカー日本代表vsブラジル代表をU-NEXTで無料視聴する方法

Japan soccer 202611 u-nextU-NEXT

U-NEXT』は11月14日(土)の日本vsブラジルを無料でライブ配信する。通常の試合映像に加え、応援を中心とした「全力応援解説LIVE」と戦術面を掘り下げる「徹底分析解説LIVE」の2つから視聴する番組を選べる。

いずれの中継番組も会員登録なしで無料視聴可能だが、試合開始から72時間以降は「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者のみとなる点には注意が必要だ。

一方、11月17日(火)の日本vsパラグアイは、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けにライブ配信＆見逃し配信。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

また、11月13日(金)のシンガポールvsパラグアイ、11月17日(火)のシンガポールvsブラジルも「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者であれば視聴可能で、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の全4試合が見られるのは『U-NEXT』のみとなっている。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力
  4. 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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