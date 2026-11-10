サッカー日本代表は11月14日(土)、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本vsブラジルの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、両チームの最新情報を紹介する。
サッカー日本代表vsブラジル代表の試合日程・開催スタジアム
日本代表とブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19:15にキックオフ予定だ。会場はシンガポールの「シンガポールナショナルスタジアム」となる。
両チームは6月のFIFAワールドカップ2026ラウンド32でも対戦し、日本が1-2で敗れている。今回は約4カ月半ぶりの再戦となる。
日本vsブラジルの開催予定
- 大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
- 開始日時：2026年11月14日(土)19:15
- 対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表
- 会場：シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)
※すべて日本時間。
サッカー日本代表vsブラジル代表の地上波テレビ放送・U-NEXT配信予定
日本vsブラジルは、地上波『テレビ朝日系列』が11月14日(土)18:30から全国ネットで生中継する。ネットでは『U-NEXT』が無料ライブ配信を実施し、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。
『U-NEXT』は日本代表戦の映像を「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類で配信予定だ。
チャンネル
放送・配信開始
実況・解説
11/14(土)
【解説】中山雅史・久保竜彦・中澤佑二
11/14(土)
【解説】林陵平・林舞輝
テレビ朝日系列(生中継)
11/14(土)
[シンガポール現地]
[東京スタジオ]
※すべて日本時間。
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。
サッカー日本代表vsブラジル代表の最新情報
日本代表 招集メンバー
森保一監督は11月4日(水)、ブラジル戦とパラグアイ戦に向けた日本代表28人を発表した。
GK
- 早川友基(鹿島アントラーズ)
- 小久保玲央ブライアン(シント=トロイデンVV／ベルギー)
- 鈴木彩艶(アストン・ヴィラ／イングランド)
DF
- 板倉滉(ボルシアMG／ドイツ)
- 渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)
- 町田浩樹(ホッフェンハイム／ドイツ)
- 伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン／ドイツ)
- 瀬古歩夢(ル・アーヴルAC／フランス)
- 中野就斗(サンフレッチェ広島)
- 菅原由勢(カリアリ／イタリア)
- 鈴木淳之介(FCコペンハーゲン／デンマーク)
MF/FW
- 伊東純也(KRCゲンク／ベルギー)
- 南野拓実(ASモナコ／フランス)
- 鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)
- 坂元達裕(コヴェントリー・シティ／イングランド)
- 相馬勇紀(FC町田ゼルビア)
- 小川航基(FC町田ゼルビア)
- 前田大然(イプスウィッチ・タウン／イングランド)
- 堂安律(アイントラハト・フランクフルト／ドイツ)
- 田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)
- 中村敬斗(オリンピック・リヨン／フランス)
- 佐野海舟(マインツ05／ドイツ)
- 久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)
- 鈴木唯人(SCフライブルク／ドイツ)
- 松木玖生(サウサンプトンFC／イングランド)
- 佐野航大(PSVアイントホーフェン／オランダ)
- 福田師王(カールスルーエSC／ドイツ)
- 後藤啓介(SCフライブルク／ドイツ)
監督：森保一
ブラジル代表 招集メンバー
ブラジルサッカー連盟(CBF)は10月29日(木)、日本戦などに臨む26人を発表した。11月4日(水)にはダニーロ・サントスが負傷で招集を辞退したが、追加招集は行われていない。
GK
- ベント(アル・ナスル)
- ルーカス・ペッリ(トリノ)
- ペドロ・モリスコ(コリチーバ)
DF
- アルトゥール・ディアス(アトレチコ・パラナエンセ)
- カルロス・アウグスト(インテル)
- ドウグラス・サントス(ゼニト)
- ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル)
- ジャイール・クーニャ(ノッティンガム・フォレスト)
- ジョナタン・ジェズス(クルゼイロ)
- ヴァンデルソン(モナコ)
- ヴィトール・レイス(マンチェスター・シティ)
- ウェズレイ(ローマ)
MF
- アンドレ・ルイス(コリンチャンス)
- アンドレイ・サントス(マンチェスター・ユナイテッド)
- ブルーノ・ギマランイス(アーセナル)
- ガブリエウ・ボンテンポ(サントス)
- ジョアン・ゴメス(アストン・ヴィラ)
- マルロン・ゴメス(シャフタール・ドネツク)
FW
- アリソン・サンタナ(シャフタール・ドネツク)
- アラン(マンチェスター・シティ)
- エンドリッキ(レアル・マドリー)
- エステヴァン(チェルシー)
- ハフィーニャ(バルセロナ)
- ハイアン(ボーンマス)
- ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)
監督：カルロ・アンチェロッティ
ブラジル代表のプロフィール・日本との対戦成績
ブラジル代表はワールドカップで歴代最多となる5度の優勝を誇る。
日本代表との国際Aマッチ通算対戦成績は、15試合で日本の1勝2分け12敗(9得点39失点)となっている。
直近では、日本は2025年10月14日のキリンチャレンジカップ2025でブラジルに3-2で逆転勝利し、14度目の対戦で初白星を記録。一方、2026年6月30日のワールドカップ・ラウンド32では1-2で敗れた。
試合日時
大会
結果
1989/7/23(日)
国際親善試合
ブラジル 1-0 日本
1995/6/6(火)
アンブロカップ
日本 0-3 ブラジル
1995/8/9(水)
日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパークカップ
日本 1-5 ブラジル
1997/8/13(水)
国際親善試合
日本 0-3 ブラジル
1999/3/31(水)
キリンビバレッジ1999
日本 0-2 ブラジル
2001/6/4(月)
FIFAコンフェデレーションズカップ2001
日本 0-0 ブラジル
2005/6/22(水)
FIFAコンフェデレーションズカップ2005
日本 2-2 ブラジル
2006/6/22(木)
FIFAワールドカップ2006 グループステージ
日本 1-4 ブラジル
2012/10/16(火)
国際親善試合
ブラジル 4-0 日本
2013/6/15(土)
FIFAコンフェデレーションズカップ2013
ブラジル 3-0 日本
2014/10/14(火)
国際親善試合
日本 0-4 ブラジル
2017/11/10(金)
国際親善試合
日本 1-3 ブラジル
2022/6/6(月)
キリンチャレンジカップ2022
日本 0-1 ブラジル
2025/10/14(火)
キリンチャレンジカップ2025
日本 3-2 ブラジル
2026/6/30(火)
FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
ブラジル 2-1 日本
サッカー日本代表vsブラジル代表をU-NEXTで無料視聴する方法
『U-NEXT』は11月14日(土)の日本vsブラジルを無料でライブ配信する。通常の試合映像に加え、応援を中心とした「全力応援解説LIVE」と戦術面を掘り下げる「徹底分析解説LIVE」の2つから視聴する番組を選べる。
いずれの中継番組も会員登録なしで無料視聴可能だが、試合開始から72時間以降は「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者のみとなる点には注意が必要だ。
一方、11月17日(火)の日本vsパラグアイは、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けにライブ配信＆見逃し配信。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
また、11月13日(金)のシンガポールvsパラグアイ、11月17日(火)のシンガポールvsブラジルも「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者であれば視聴可能で、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の全4試合が見られるのは『U-NEXT』のみとなっている。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力
- 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。