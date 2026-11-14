「ブラジルはどこにも向かっていない。世界最高峰の代表チームではない」現地記者が指摘

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【欧州・海外サッカー ニュース】国内メディアがブラジル代表を批判した。

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ブラジルのジャーナリストであり、アレクサンドレ・アリアッティ氏はブラジル代表について厳しい見方を示した。

15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗にゴールを決められたブラジルは、33分、75分のFWヴィニシウス・ジュニオールの得点で一時同点に追いついたが、91分にMF坂元達裕の勝ち越し弾を許して敗戦している。

アリアッティ氏は「チームはどこにも向かっていない。1年以内に日本と3度対戦したことから、ブラジルはほとんど変わっていないことが分かる」とし、こう続けた。

「アジア勢との対戦で繰り返し苦戦していることが、ブラジル代表の現状を説明する一因となっている。状況はほとんど変わっていない。ワールドカップの前、最中、そして後も、チームを取り巻く憂鬱な雰囲気は消えず、まるでどこにも向かっていないかのような状態が続いている」

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「日本はFIFAランキング17位と、ウルグアイやノルウェーといった国々よりも上位に位置する実力のあるチームであり、近年は安定した成績を残している。もちろん世界最高峰の代表チームとは言えないが、ブラジルと互角に戦えるだけの力は備えている。なぜなら、ブラジルもまた世界最高峰の代表チームではないからだ」

さらに、指揮官についても言及し、「アンチェロッティ監督へのプレッシャーは高まる一方だ」と指摘。「チームを悩ませる数々の問題、つまり彼の就任以前から存在していた失敗は、彼の責任ではない。しかし、彼は代表チームを新たなレベルに引き上げるために雇われた。そして、日本戦が紛れもなく示すように、今のところ彼は成功していない」と述べている。