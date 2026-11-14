日本代表に敗れアンチェロッティを痛烈批判！ブラジルレジェンド「もう我慢できない！決断を下すときだ」

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】元ブラジル代表のロマーリオ氏がカルロ・アンチェロッティ監督の手腕に疑問を呈した。

広告

元ブラジル代表のロマーリオ氏がカルロ・アンチェロッティ監督の手腕に疑問を呈した。

ブラジルは14日、日本代表と親善試合で対戦。ワールドカップラウンド32の再現となったが、終盤に勝ち越し点を喫したブラジルは2-3と日本代表にリベンジを許した。

ロマーリオ氏は自身の公式SNSで怒りを述べた。

「アンチェロッティ、もう十分だ！荷物をまとめて出て行け！あなたの実績に異論を唱える者はいない。あなたは世界サッカー史上最高の監督の一人だが、それはクラブレベルでの話だ。ブラジル代表では、今のところあなたの実力を発揮できていない。もう我慢できない！」

広告 広告

「トレーニングを続けたいなら、名を馳せたクラブに戻りなさい。ブラジル代表は、いつまでも成り行きを見守っているわけにはいかないのだから」

「今、私が伝えたいのは、ブラジルサッカー連盟（CBF）会長のサミール・シャウド氏へのメッセージです。あなたは若く、ブラジル人で、ブラジルサッカーの未来を真剣に考えていると信じています。今こそ、決断を下す勇気を示すときだ」

「くそっ！アンチェロッティを帰国させてくれ…！代表チームのユニフォームを軽んじるわけにはいかない。我々は既に十分恥をかいてきたし、またワールドカップを逃すようなリスクは冒せない。ワールドカップが終わってからでは、過ぎたことを嘆いても仕方がない。行動を起こすのは今だ！」