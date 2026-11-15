「日本が恐れを知らず勇敢に戦えば勝つ」ブラジルメディアが衰退を認め「圧倒するようなスター選手が不足」

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】ブラジルメディアが代表チームに厳しい見方を示した。

広告

ブラジルメディア『UOL』がブラジル代表について厳しく批判した。

15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗にゴールを決められたブラジルは、33分、75分のFWヴィニシウス・ジュニオールの得点で一時同点に追いついたが、91分にMF坂元達裕の勝ち越し弾を許して敗戦している。

『UOL』では「今日の結果で、2つのことが明らかになった」とし、こう分析した。

「日本がブラジルに対して恐れを知らず勇敢に戦えば勝つ。しかし、ワールドカップのように尻込みすれば負けることもある。日本の歴史に感銘を受けなくなったチームは、日本が弱く、勝つことができると認識している。実際にそうなっている。

広告 広告

「現状、我々にはリーダーシップと、対戦相手を圧倒するようなスター選手が不足している。五つ星や黄色いユニフォームの持つ神秘性はもはや通用しない。『これがブラジルだ』『我々は5回優勝している』といった昔ながらの決まり文句は、今となっては、我々の輝かしいサッカーの過去を思い出すためだけに役立ち、それ以上の意味はない」

Related Topics

さらに、同メディアはハフィーニャとカルロ・アンチェロッティ監督に大きな責任があるとし、「我々の技術力とリーダーシップの完全な衰退を示している」と批判した。

「カルロ・アンチェロッティはチームを全く向上させることに成功していないということだ。確かに、このサイクルは始まったばかりで、彼が新しいチームを作るために数多くのテストを行っているのは当然だが、もっとうまくできたはずだ。まず、技術リーダー兼キャプテンにふさわしい選手を選んだことが、ひどい選択だった」

広告

「監督は頑固で、真の創造性のあるミッドフィルダーをチームに入れないことに固執している。4-3-3だろうと4-4-2だろうと、どんなフォーメーションでもそういうタイプのミッドフィルダーを起用しない。中盤に創造性が欠けている」