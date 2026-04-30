Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoブラガ
Estadio Municipal de Braga
team-logoSCフライブルク
ブラガvsフライブルクはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月1日】ブラガvsフライブルクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26準決勝1stレグ

ヨーロッパリーグ
ブラガ 対 SCフライブルク
ブラガ
SCフライブルク
鈴木唯人

【欧州EL 放送予定】5月1日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26準決勝1stレグ、ブラガ対フライブルクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
20250909-wowow-25-26CL

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26WOWOWオンデマンドで全試合配信

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ブラガと、鈴木唯人が所属するフライブルクが対戦する。

【ブラガvsフライブルクを配信】ELはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、ブラガvsフライブルクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ブラガvsフライブルクの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグのブラガvsフライブルクは、ポルトガルにあるブラガのホーム「エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグ
  • 日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：ブラガ vs SCフライブルク
  • 会場：エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ブラガvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ブラガvsフライブルクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWプライム視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ブラガvsフライブルク チーム情報

ブラガ vs SCフライブルク 予想スタメン

ブラガHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
1
ルカシュ・ホルニチェク
14
G. Lagerbielke
5
レオナルド・レロ
6
カルヴァリョ
21
リカルド・オルタ
29
ジャン・ゴービー
10
ロドリゴ・サラサール
2
ヴィクトル・ゴメス
27
フロリアン・グリリッチ
77
ガブリ・マルティネス
18
P. Victor
1
ノア・アトゥボル
3
フィリップ・ラインハート
28
マティアス・ギンター
29
フィリップ・トレウ
30
クリスティアン・ギュンター
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
19
ヤン・ニクラス・ベステ
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
14
鈴木唯人
44
ヨハン・マンザンビ
31
イゴール・マタノヴィッチ

4-2-3-1

SCFAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • C. Vicens

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BRA
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表