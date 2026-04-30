2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ブラガと、鈴木唯人が所属するフライブルクが対戦する。
本記事では、ブラガvsフライブルクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ブラガvsフライブルクの試合スケジュール・開始時間
UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグのブラガvsフライブルクは、ポルトガルにあるブラガのホーム「エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグ
- 日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間
- カード：ブラガ vs SCフライブルク
- 会場：エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ
ブラガvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、ブラガvsフライブルクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
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|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり