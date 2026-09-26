井上拓真vs那須川天心2は何時から？試合開始予想時間まとめ





WBC世界バンタム級タイトルマッチ、井上拓真vs那須川天心が2026年9月27日(日)に開催される。

本記事では、井上拓真vs那須川天心2の試合開始予想時間を紹介する。

井上拓真vs那須川天心2｜試合開始予想時間

WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs那須川天心は、2026年9月27日(日)に行われる「Prime Video Boxing 16」で実施。両選手は2025年11月24日以来2度目の対戦となる。

「Prime Video Boxing 16」は、9月27日(日)16:30にイベント開始予定。同イベントでは4試合が行われる予定となっており、井上拓真vs那須川天心は第4試合(メインカード)で行われる。試合開始時刻は19時前後が予想される。

大会名：Prime Video Boxing 16

開催日時：2026年9月27日(日)16:30開始

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

対戦カード

試合 タイトル 対戦カード メイン(第4試合)

※19:00前後の開始予想 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真（王者、大橋） vs 那須川天心（帝拳） セミ(第3試合) IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 西田凌佑（六島） vs サム･グッドマン（オーストラリア） 第2試合 WBC世界スーパーフライ級王座決定戦 坪井智也（帝拳） vs リカルド･マラジカ（南アフリカ） 第1試合 WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦 松本流星（帝拳） vs ラッセル･アコスタ（メキシコ）

井上拓真vs那須川天心2｜放送・配信

井上拓真vs那須川天心などが行われる「Prime Video Boxing 16」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波テレビ各局などでの放送はない。

なお、『Amazonプライムビデオ』では井上拓真vs那須川天心以外に、同大会で行われる「WBC世界スーパーフライ級王座決定戦」の坪井智也vsリカルド・マラジカ、「IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦」の西田凌佑vsサム・グッドマン、「WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦」の松本流星対ラッセル・アコスタも配信予定だ。

番組名：2026 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心 2

配信開始日時：2026年9月27日(日)17:00

無料体験： 30日間無料体験で視聴可能

※試合順は未発表。

井上拓真vs那須川天心2の視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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