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カラバオカップ
team-logoボーンマス
Vitality Stadium
team-logoアストン・ヴィラ
ボーンマスvsアストン・ヴィラをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma
協力：

【10月29日】ボーンマスvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ4回戦

カラバオカップ
ボーンマス 対 アストン・ヴィラ
ボーンマス
アストン・ヴィラ
鈴木彩艶

【EFLカップ放送予定】2026−27カラバオカップ4回戦、AFCボーンマス対アストン・ヴィラのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年10月29日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、AFCボーンマスと、鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、ボーンマスvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボーンマスvsアストン・ヴィラ｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ4回戦のボーンマスvsアストン・ヴィラは、日本時間10月29日(木)にボーンマスのホーム、バイタリティ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ4回戦
  • 日時：2026年10月29日(木)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：AFCボーンマス vs アストン・ヴィラ
  • 会場：バイタリティ・スタジアム
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ボーンマスvsアストン・ヴィラ｜放送・配信予定

カラバオカップ4回戦のボーンマスvsアストン・ヴィラは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN

視聴はこちら

DMM×DAZNホーダイ

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ボーンマスvsアストン・ヴィラのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。

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ボーンマスvsアストン・ヴィラ チーム情報

ボーンマス vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

マネージャー

  • M. Rose

成績

BOU

BOU - 直近成績

CHE
5-1
SGR
3-0
SUN
2-0
MIL
3-0
MUN
0-3
得点（失点）
12/5
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
AVL

AVL - 直近成績

BRE
2-2
FB
6-0
NEW
0-1
VIK
3-1
MCI
2-1
得点（失点）
14/4
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ボーンマスドローアストン・ヴィラ
0
2
3
プレミアリーグ
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
4
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
0
終了
プレミアリーグ
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
0
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
3
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
1
終了
3得点10
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

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