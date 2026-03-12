Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoボルシアMG
Borussia-Park
team-logoザンクト・パウリ
ボルシアMGvsザンクト・パウリを配信！DMM×DAZNホーダイでお得な限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【3月14日】ボルシアMGvsザンクト・パウリのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第26節

【高井幸大・町野修斗・福田師王/藤田譲瑠チマ・安藤智哉・原大智所属】2025-26ブンデスリーガ第26節、ボルシアMG対ザンクト・パウリのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第26節が日本時間2026年3月14日(土)に開催され、高井幸大・町野修斗・福田師王の所属するボルシアMGと、藤田譲瑠チマ・安藤智哉・原大智の所属するザンクト・パウリが対戦する。

本記事では、ボルシアMGvsザンクト・パウリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボルシアMGvsザンクト・パウリ｜試合日程・キックオフ時間

ボルシアMGvsザンクト・パウリは、日本時間3月14日(土)にボルシアMGのホーム、シュタディオン・イム・ボルシア・パルクで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第26節
  • 日時：2026年3月14日(土)4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシアMG vs ザンクト・パウリ
  • 会場：シュタディオン・イム・ボルシア・パルク

ボルシアMGvsザンクト・パウリ｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第26節のボルシアMGvsザンクト・パウリは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(キャンペーン実施中)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ボルシアMGvsザンクト・パウリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

ボルシアMGvsザンクト・パウリ チーム情報

ボルシアMG vs ザンクト・パウリ 予想スタメン

ボルシアMGHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestFCP
33
モリッツ・ニコラス
4
ケヴィン・ディクス
30
ニコ・エルヴェディ
16
フィリップ・サンダー
26
ルーカス・ウルリッヒ
10
フロリアン・ノイハウス
7
ケヴィン・シュテーガー
29
ジョセフ・スケリー
9
フランク・オノラト
36
ワエル・モウヤ
15
ハリス・タバコヴィッチ
22
ニコラ・ヴァシリ
15
安藤智哉
8
エリック・スミス
5
ハウケ・ヴァール
16
藤田譲瑠チマ
11
アルカディウシュ・ピルカ
28
マティアス・ペレイラ＝ラージ
24
コナー・メトカーフ
21
ラース・リッツカ
7
ジャクソン・アーバイン
10
ダネル・シナニ

3-4-2-1

FCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オイゲン・ポランスキ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アレクサンダー・ブレッシン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BMG
-直近成績

ゴールを許す
4/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCP
-直近成績

ゴールを許す
5/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BMG

直近の 5 試合

FCP

2

勝利

1

Draw

2

勝利

8

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

