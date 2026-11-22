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【欧州・海外サッカー ニュース】ボカ・ジュニアーズのレアンドロ・パレデスが気絶した。

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ボカ・ジュニアーズのMFレアンドロ・パレデスが生放送のインタビュー中に気絶した。『アスレティック』が伝えた。

ボカ・ジュニアーズはコパ・スダメリカーナ決勝でアトレチコ・ミネイロを2-0と破り、優勝を果たした。直後にインタビューを受けたパレデスだが、テレビのインタビューで質問に答えている最中に意識を失い、ジャーナリストが倒れるのを支えようとした。

パレデスは土曜日の後半にソーシャルメディアへの投稿で、それは単なる「めまい」だったと述べ、連絡をくれてお見舞いの言葉をかけてくれた人々に感謝の意を表した。

なお、英国気象庁によると、開催地のコロンビア・バランキージャは現在、高温多湿の天候に見舞われており、気温は摂氏28～31度、体感温度は摂氏35度（華氏95度）、湿度は最大85％となっている。

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パレデスは57分に途中交代となり、ボカ・ジュニアーズ指揮官は「彼はハーフタイム中に少し良くなったが、後半10分後には苦戦しているのが見て取れた」と説明した。