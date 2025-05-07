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Bリーグチャンピオンシップを全試合ライブ配信！U-NEXTの31日間無料トライアルに登録
GOAL

Bリーグチャンピオンシップ2024-25 試合日程・対戦カード・放送予定

バスケットボールBリーグ2024-25シーズンのチャンピオンシップが開幕。試合日程や放送予定を紹介する。

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Bリーグチャンピオンシップ2024-25

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バスケットボールBリーグ2024-25シーズンもいよいよ大詰め。2025年5月8日(木)にポストシーズンが開幕する。

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本記事では、Bリーグチャンピオンシップ2024-25の日程や放送・配信予定を紹介する。

Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜日程

Bリーグチャンピオンシップ2024-25は、2025年5月8日(木)～12日(月)に準々決勝、5月16日(金)～20日(火)に準決勝、そして5月24日(土)にファイナルズが予定されている。

ラウンド試合日程
クォーターファイナル

5/9(金)～5/12(月)

セミファイナル5/16(金)～5/20(火)
ファイナルズ5/24(金)～5/27(月)
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Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜試合スケジュール・配信予定

クォーターファイナル｜宇都宮ブレックス vs シーホース三河

GAME試合日程会場配信
GAME15/10(土)19:05日環アリーナ栃木（栃木）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME25/11(日)19:05日環アリーナ栃木（栃木）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME35/12(月)19:05日環アリーナ栃木（栃木）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

クォーターファイナル｜アルバルク東京 vs 千葉ジェッツ

GAME試合日程会場配信
GAME15/10(土)13:05有明コロシアム（東京）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME25/11(日)13:05有明コロシアム（東京）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME35/12(月)19:05有明コロシアム（東京）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

クォーターファイナル｜琉球ゴールデンキングス vs 島根スサノオマジック

GAME試合日程会場配信
GAME15/9(金)19:35沖縄サントリーアリーナ（沖縄）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME25/10(土)15:05沖縄サントリーアリーナ（沖縄）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME35/12(月)19:35沖縄サントリーアリーナ（沖縄）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

クォーターファイナル｜三遠ネオフェニックス vs 群馬クレインサンダーズ

GAME試合日程会場配信
GAME15/10(土)17:05浜松アリーナ（静岡）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME25/11(日)17:05浜松アリーナ（静岡）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME35/12(月)19:05浜松アリーナ（静岡）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

セミファイナル｜宇都宮ブレックス/シーホース三河 vs アルバルク東京/千葉ジェッツ

GAME試合日程会場配信
GAME1未定未定U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME2未定未定U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME3未定未定U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

セミファイナル｜琉球ゴールデンキングス/島根スサノオマジック vs 三遠ネオフェニックス/群馬クレインサンダーズ

GAME試合日程会場配信
GAME1未定未定U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME2未定未定U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
GAME3未定未定U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

ファイナルズ｜準決勝勝者 vs 準決勝勝者

GAME試合日程会場配信
GAME15/24(土)14:30横浜アリーナ（神奈川）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
・TVer
GAME25/25(日)13:10横浜アリーナ（神奈川）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
・NHKプラス
GAME35/27(火)19:05横浜アリーナ（神奈川）U-NEXT
バスケットLIVE for Prime Video
J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE

※いずれも2戦先勝のため、GAME3は開催されない可能性あり
※テレビ放送については下記に記載

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Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜テレビ放送・ネット配信予定

2024-25シーズンのBリーグチャンピオンシップは、レギュラーシーズン同様にネット『バスケットLIVE』で全試合ライブ配信を予定。『バスケットLIVE』は『Amazon Prime Videoチャンネル』でも視聴可能だ。

また、『U-NEXT』はチャンピオンシップ全試合のライブ配信を予定している。

BS『BS12 トゥエルビ』やローカル局でも一部試合が放送予定だ。

放送局形態

無料トライアル

試合数
U-NEXTネット

31日間

Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
バスケットLIVE for Prime Videoネット

7日間

Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
バスケットLIVEネット

なし

Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
J SPORTSオンデマンドネット

なし

Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
J SPORTSCS

初月無料

Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合（一部録画放送の可能性あり）
BS12 トゥエルビBS-一部
NHK総合地上波-BリーグファイナルズGAME2
日本テレビ系列
（TVerライブ配信あり）		地上波-BリーグファイナルズGAME1
NHK BSBS-BリーグファイナルズGAME1、GAME3

Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜おすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

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U-NEXTでは2024-25シーズンのB1リーグ全試合をライブ配信しており、チャンピオンシップ＆ファイナルの全試合もライブ配信する。※B2プレーオフは配信なし

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。31日間は0円で利用できるうえに、新作レンタルや映画視聴などに使えるU-NEXT600ポイントも付与されるのでおすすめだ。

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【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

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Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用することができる。同チャンネルではB1リーグ全試合をライブ配信しているほか、チャンピオンシップとファイナルズの全試合を配信する。

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