Bリーグチャンピオンシップ2024-25 試合日程・対戦カード・放送予定

バスケットボールBリーグ2024-25シーズンもいよいよ大詰め。2025年5月8日(木)にポストシーズンが開幕する。
本記事では、Bリーグチャンピオンシップ2024-25の日程や放送・配信予定を紹介する。
Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜日程
Bリーグチャンピオンシップ2024-25は、2025年5月8日(木)～12日(月)に準々決勝、5月16日(金)～20日(火)に準決勝、そして5月24日(土)にファイナルズが予定されている。
|ラウンド
|試合日程
|クォーターファイナル
5/9(金)～5/12(月)
|セミファイナル
|5/16(金)～5/20(火)
|ファイナルズ
|5/24(金)～5/27(月)
Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜試合スケジュール・配信予定
クォーターファイナル｜宇都宮ブレックス vs シーホース三河
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|5/10(土)19:05
|日環アリーナ栃木（栃木）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME2
|5/11(日)19:05
|日環アリーナ栃木（栃木）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME3
|5/12(月)19:05
|日環アリーナ栃木（栃木）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
クォーターファイナル｜アルバルク東京 vs 千葉ジェッツ
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|5/10(土)13:05
|有明コロシアム（東京）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME2
|5/11(日)13:05
|有明コロシアム（東京）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME3
|5/12(月)19:05
|有明コロシアム（東京）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
クォーターファイナル｜琉球ゴールデンキングス vs 島根スサノオマジック
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|5/9(金)19:35
|沖縄サントリーアリーナ（沖縄）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME2
|5/10(土)15:05
|沖縄サントリーアリーナ（沖縄）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME3
|5/12(月)19:35
|沖縄サントリーアリーナ（沖縄）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
クォーターファイナル｜三遠ネオフェニックス vs 群馬クレインサンダーズ
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|5/10(土)17:05
|浜松アリーナ（静岡）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME2
|5/11(日)17:05
|浜松アリーナ（静岡）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME3
|5/12(月)19:05
|浜松アリーナ（静岡）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
セミファイナル｜宇都宮ブレックス/シーホース三河 vs アルバルク東京/千葉ジェッツ
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|未定
|未定
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME2
|未定
|未定
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME3
|未定
|未定
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
セミファイナル｜琉球ゴールデンキングス/島根スサノオマジック vs 三遠ネオフェニックス/群馬クレインサンダーズ
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|未定
|未定
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME2
|未定
|未定
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
|GAME3
|未定
|未定
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
ファイナルズ｜準決勝勝者 vs 準決勝勝者
|GAME
|試合日程
|会場
|配信
|GAME1
|5/24(土)14:30
|横浜アリーナ（神奈川）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
・TVer
|GAME2
|5/25(日)13:10
|横浜アリーナ（神奈川）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
・NHKプラス
|GAME3
|5/27(火)19:05
|横浜アリーナ（神奈川）
|・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・J SPORTSオンデマンド
・バスケットLIVE
※いずれも2戦先勝のため、GAME3は開催されない可能性あり
※テレビ放送については下記に記載
Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜テレビ放送・ネット配信予定
2024-25シーズンのBリーグチャンピオンシップは、レギュラーシーズン同様にネット『バスケットLIVE』で全試合ライブ配信を予定。『バスケットLIVE』は『Amazon Prime Videoチャンネル』でも視聴可能だ。
また、『U-NEXT』はチャンピオンシップ全試合のライブ配信を予定している。
BS『BS12 トゥエルビ』やローカル局でも一部試合が放送予定だ。
|放送局
|形態
無料トライアル
|試合数
|U-NEXT
|ネット
31日間
|Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
|バスケットLIVE for Prime Video
|ネット
7日間
|Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
|バスケットLIVE
|ネット
なし
|Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
|J SPORTSオンデマンド
|ネット
なし
|Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合
|J SPORTS
|CS
初月無料
|Bリーグチャンピオンシップ、ファイナルズ全試合（一部録画放送の可能性あり）
|BS12 トゥエルビ
|BS
|-
|一部
|NHK総合
|地上波
|-
|BリーグファイナルズGAME2
|日本テレビ系列
（TVerライブ配信あり）
|地上波
|-
|BリーグファイナルズGAME1
|NHK BS
|BS
|-
|BリーグファイナルズGAME1、GAME3
Bリーグチャンピオンシップ2024-25｜おすすめ視聴方法
【U-NEXT】31日間無料トライアルあり
U-NEXTでは2024-25シーズンのB1リーグ全試合をライブ配信しており、チャンピオンシップ＆ファイナルの全試合もライブ配信する。※B2プレーオフは配信なし
U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。31日間は0円で利用できるうえに、新作レンタルや映画視聴などに使えるU-NEXT600ポイントも付与されるのでおすすめだ。
【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり
Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用することができる。同チャンネルではB1リーグ全試合をライブ配信しているほか、チャンピオンシップとファイナルズの全試合を配信する。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。