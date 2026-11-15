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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoベルギー
Koning Boudewijnstadion
team-logoイタリア
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Yuta Tokuma
協力：

【11月16日】ベルギーvsイタリアのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第6節

ベルギー 対 イタリア
ベルギー
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

UEFAネーションズリーグ第6節、ベルギー対イタリアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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UEFAネーションズリーグ第6節が日本時間2026年11月16日(月)に開催。ベルギー代表とイタリア代表が対戦する。

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本記事では、ベルギーvsイタリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ベルギーvsイタリア｜試合日程・キックオフ時間

ベルギーvsイタリアは、日本時間11月16日(月)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第6節
  • 日時：2026年11月16日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ベルギーvsイタリア
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ベルギーvsイタリア｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのベルギーvsイタリアは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ベルギーvsイタリアのおすすめ視聴方法

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また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ベルギーvsイタリア｜チーム情報

ベルギー vs イタリア 予想スタメン

4-3-3
ベルギー crest
ベルギー
BEL
フォーメーション
イタリア crest
イタリア
ITA
4-3-3
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスティモシー・カスターニュティモシー・カスターニュマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルブランドン・メシェレブランドン・メシェレネイサン・ノイネイサン・ノイユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスケヴィン・デ・ブライネケヴィン・デ・ブライネロメオ・ラビアロメオ・ラビアジェレミー・ドクジェレミー・ドクteam-logoディエゴ・モレイラシャルル・デ・ケテラーレシャルル・デ・ケテラーレジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマジョルジョ・スカルヴィーニジョルジョ・スカルヴィーニマイケル・カヨデマイケル・カヨデリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリアレッサンドロ・バストーニアレッサンドロ・バストーニニコロ・バレッラニコロ・バレッラサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリダヴィデ・フラッテージダヴィデ・フラッテージセバスティアーノ・エスポージトセバスティアーノ・エスポージトフランチェスコ・ピオ・エスポージトフランチェスコ・ピオ・エスポージトニコロ・カンビアーギニコロ・カンビアーギ
イタリア crest
イタリア
ITA
4-3-3
ベルギー

先発メンバー

イタリア

マネージャー

  • マルク・ファン・ボメル
  • ロベルト・マンチーニ

成績

BEL

BEL - 直近成績

ITA
0-2
FRA
0-1
TUR
3-0
FRA
4-1
TUR
1-2
得点（失点）
8/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
ITA

ITA - 直近成績

BEL
0-2
TUR
1-4
FRA
1-1
TUR
3-1
FRA
3-1
得点（失点）
11/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ベルギードローイタリア
1
1
3
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア badge
イタリア
ITA
0
ベルギー badge
ベルギー
BEL
2
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
ベルギー badge
ベルギー
BEL
0
イタリア badge
イタリア
ITA
1
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア badge
イタリア
ITA
2
ベルギー badge
ベルギー
BEL
2
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア badge
イタリア
ITA
2
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
終了
UEFA EURO
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
イタリア badge
イタリア
ITA
2
終了
6得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
イタリアイタリアITA
5311116+510
2
フランスフランスFRA
531185+310
3
ベルギーベルギーBEL
530286+29
4
トルコトルコTUR
5005313-100
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格

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