ベルギー“黄金世代”最後のW杯終了か…主要タイトル届かずで現地記者「あまりに悲しい別れの形」

ベルギー代表を長年支えた“黄金世代”について、イギリス『BBC』の記者が分析している。





FIFAワールドカップ2026でグループGを首位通過したベルギー。ラウンド32ではセネガル相手に劇的な逆転勝利を飾ると、続くラウンド16では開催国アメリカに4-1で快勝を収め、準々決勝へ進出した。そして10日、優勝候補スペインと激突。同点のまま終盤まで突入したが、88分に決勝点を許して1-2で敗戦、敗退が決まった。





『BBC』のアレックス・ブラザートン記者は、ベルギー代表を長年支えた“黄金世代”について「フットボールの世界において、おとぎ話のような美しい別れが訪れることは稀だ」とし、ケヴィン・デ・ブライネ（35歳）、ティボー・クルトワ（34歳）、ロメル・ルカク（33歳）、アクセル・ヴィツェル（37歳）はこの大会を最後に代表引退する可能性が高いと指摘している。





「彼ら4人は2014年大会以来、代表チームの主力を担ってきた。しかし、最高峰のタイトルを勝ち取る最後のチャンスは、彼らの後継者の1人による一度のミスで潰えることになった」





「次世代の時代はいずれ訪れる。だがしかし、彼らベテラン勢にとってはあまりに悲しい別れの形となってしまった」





また、リュディ・ガルシア監督も試合後の会見で「代表チームに戻ってこられないかもしれない選手たちのことを思うと、残念だ。キャリアの終盤に差し掛かっている選手たちに、最後にもう一花咲かせてほしかった。できる限り勝ち進みたいと思えるようなチームだった。本当に残念だ。このワールドカップは、全員がさらに勝ち進むに値した」とコメント。さらに「若手選手はこの経験から何かを学ぶはずだ。今回の戦いぶりは誇りに思っていい」とし、世代交代を示唆している。





デ・ブライネやクルトワ、ルカクらを中心とした“黄金世代”は、2014年大会でベスト8進出、2018年大会は3位まで躍進したものの、現時点で主要大会でのタイトルを獲得していない。ブラザートン記者は「これほど才能ある集団ならもっと多くの成果を残せたはず、という批判もある。だが人口1200万人足らずの国にとって、国際大会での成功はそもそも現実的な目標だったのだろうか？」と疑問を投げかけている。