劇的大逆転勝利のベルギー、指揮官はセネガルに“辛口”「あんな戦いはしてはいけない。2-0となった時点で…」

ベルギー代表のリュディ・ガルシア監督は、セネガル代表について厳しい指摘を行っている。





FIFAワールドカップ2026のグループGを1勝2分けの首位で通過したベルギー。ラウンド32ではセネガルと対戦すると、51分までに2ゴールを先行される苦しい展開に。ビハインドのまま終盤まで突入したが、86分にロメル・ルカク、89分にユーリ・ティーレマンスがネットを揺らして同点に追いつく。延長戦に持ち込むと、延長戦終了間際にティーレマンスがPKを叩き込み、3-2で劇的勝利を掴んだ。





ガルシア監督は試合後の会見で、ゴールを挙げたルカクら途中出場の選手を称賛。「フットボールでは、信じ続ければ何でも起こり得るんだ。このチームの強みはベンチスタートの選手にもある。11人の選手だけでは結果を残せない。前半途中の軌道修正がうまくいったね。それまではボールを失う機会が多すぎた。2失点を喫したとはいえ、その後は改善できた」と語っている。





そのうえでガルシア監督は、セネガルの戦術にも言及。「こうしたチームの傾向はわかっている。彼らは終盤になると戦術的な統制を失ってしまうんだ」とし、内容に関して厳しく指摘した。





「2-0になった時点で彼らがリードを守り切ろうと必死になることは予想できたが、それは私の考えでは大きな間違いだね。もし我々が2-0でリードしても、あのような戦い方はしないようにしないと！ なぜなら、彼らのように2-1とされた瞬間に試合の流れは一変してしまうからだ。我々は同点に追いつくことができた。完全に妥当な判定によるPKで、アディショナルタイムに得点できたのは良かったね」