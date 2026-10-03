プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは10月4日(日)、横浜DeNAベイスターズと阪神タイガースが対戦する。
本記事では、DeNAvs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間
プロ野球公式戦2026の横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースは、10月4日(日)に横浜スタジアムで開催される。
日程
プレイボール時間
対戦カード
10/4(日)
18:00
横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定
日時
テレビ(地上波/衛星)
ネット(スマホ/タブレット)
10/4(日)
横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースのおすすめ視聴方法
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