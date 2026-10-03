



阪神のリーグ優勝決定なるか？ Amazon 10月4日(日)開催のDeNAvs阪神 Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTSチャンネル」で配信！ 無料トライアルあり！今すぐ視聴開始 【10/4】DeNAvs阪神をライブ配信 無料体験で視聴





プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは10月4日(日)、横浜DeNAベイスターズと阪神タイガースが対戦する。

本記事では、DeNAvs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースは、10月4日(日)に横浜スタジアムで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 10/4(日) 18:00 横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース

横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定

横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースのおすすめ視聴方法

ベイスターズ主催試合はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

横浜DeNAベイスターズの主催試合は、『U-NEXT』でもライブ配信する。

U-NEXTは見放題プランの31日間無料トライアルを実施しており、お試し登録すればDeNA主催試合はもちろん、映画やドラマ、アニメ、スポーツ番組が見放題となる。

U-NEXT 無料トライアル登録手順

ベイスターズ主催試合はJ SPORTSで視聴可能！Amazonでも見られる

横浜DeNAベイスターズの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で視聴することができる。無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

■Amazon J SPORTSの登録方法

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

月額契約ならDMM×DAZNホーダイが最安値！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、いつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。