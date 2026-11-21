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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルンをFIFPROが非難した。

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選手組合「FIFPRO」がジャマル・ムシアラに関するバイエルンの対応を非難した。

これまでバイエルンで公式戦236試合出場71ゴール46アシストを記録し、6度のブンデスリーガ制覇やチャンピオンズリーグ優勝も経験しているムシアラ。しかし近年はコンディションの問題に悩まされており、昨夏には腓骨の骨折で長期離脱を強いられると、先日には神経機能障害を告白するなど、難しい時期が続いている。

すると、バイエルンのウリ・ヘーネス名誉会長やカール・ハインツ・ルンメニゲ取締役が「以前のレベルに戻るのは難しいだろう。決断を下す必要がある」と厳しい目線を向けていた。

すると、FIFPROは声明を発表し、「バイエルンの名誉会長、最高経営責任者、そして前最高経営責任者が、立て続けにムシアラの契約について公に疑問を呈した」と述べた。

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「FIFProの見解では、これは交渉に先立ってムシアラとその代理人に圧力をかけるための組織的な戦略だ。バイエルンほどの名門クラブなら、もっと分別のある行動をとるべきだ」

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批判を受け、ヘルベルト・ハイナー会長は「原則として、FCバイエルンでは健康状態や困難な時期を常に考慮に入れている。ジャマルに関しては、私たち全員が以前のジャマルに戻ってきてほしいと願っている。そして、クラブは彼がそれを実現できるよう、できる限りのサポートと時間を提供する」と釈明した。