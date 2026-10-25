病院搬送のバイエルン指揮官コンパニ、復帰時期は数週間後？

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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルンのコンパニが病院に搬送されていた。

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バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督の回復には数週間かかるようだ。

コンパニは23日にクラブの練習場で体調不良によって倒れ、病院に搬送された。彼はウイルス性の病気で体調を崩しており、火曜日に予定されていたバイエルン対アーセナルのチャンピオンズリーグの試合前の記者会見を欠席していた。

コンパニは病院で安定した状態にあり、検査は継続中とのこと。スポーツディレクターのマックス・エーベル氏はこのように述べた。

「ヴィニーには必要なだけの時間が与えられる。現時点で具体的な期限を設定するつもりはない。まず、それが何なのかを突き止め、それから回復期間について冷静に話し合いましょう。数日単位ではなく、数週間単位の話になる。その点については、全員が明確にしておく必要がある」

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なお、25日にはフライブルク戦を予定しているが、コンパニは欠席する見込み。アシスタントであるアーロン・ダンクス氏が指揮を執るとみられる。