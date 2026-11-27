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バスケットボール男子日本代表（AKATSUKI JAPAN）は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5でカタール代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsカタール代表の試合情報、メンバー、放送・配信予定を紹介する。

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表｜試合日程

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5で、バスケットボール男子日本代表は、カタール代表と対戦。試合は現地時間2026年11月29日(日)16:00にティップオフの予定だ。日本は現地よりも6時間進んでいるため、日本時間11月29日(日)22:00に試合が開始される。

この一戦は、カタールのドーハにある「アル・ジャヌーブ・スタジアム」で開催される。

大会名：FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5

対戦カード：カタール代表 vs 日本代表

試合日時：2026年11月29日(日)22:00 ※日本時間

会場：アル・ジャヌーブ・スタジアム（カタール）

バスケットボール男子日本代表｜メンバー一覧

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5の直前合宿招集メンバー18選手が発表され、そのうち15選手がレバノン戦、カタール戦のアウェー2連戦に向けた遠征メンバーに選出された。

カタール戦に臨む正式なロスター12選手は、現時点では発表されていない。

バスケットボール日本代表の招集選手は以下の通り。

名前 Pos. 身長 年齢 所属 比江島慎 SG 191cm 36歳 宇都宮ブレックス アレックス・カーク C 211cm 34歳 川崎ブレイブサンダース 渡邊雄太 SF 206cm 32歳 千葉ジェッツ ジョシュ・ホーキンソン C/PF 208cm 31歳 東京サンロッカーズ 齋藤拓実 PG 172cm 31歳 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 馬場雄大 SF 196cm 31歳 長崎ヴェルカ 佐々木隆成 PG 180cm 30歳 三遠ネオフェニックス シェーファーアヴィ幸樹 PF 206cm 28歳 仙台89ERS 吉井裕鷹 SF 196cm 28歳 茨城ロボッツ 川真田紘也 C 204cm 28歳 琉球ゴールデンキングス 西田優大 SG 190cm 27歳 シーホース三河 高島紳司 SG 191cm 26歳 宇都宮ブレックス 富永啓生 SG 188cm 25歳 レバンガ北海道 黒川虎徹 PG 175cm 25歳 アルティーリ千葉 小川敦也 PG 190cm 24歳 宇都宮ブレックス

※Pos.：ポジション、PG：ポイントガード、SG：シューティングガード、SF：スモールフォワード、PF：パワーフォワード、C：センター

※年齢、所属は2026年11月9日時点

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表｜放送・配信予定

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表は、地上波『日本テレビ系列』で録画放送、ネット『DAZN』、『TVer』でライブ配信される予定だ。

日本テレビ系列では、日本時間11月30日(月)0:55から録画放送される。試合開始時間の変更に伴い、地上波での放送はティップオフの約3時間後となる。

TVerでは11月29日(日)22:00頃からライブ配信が予定されており、無料でこの一戦を視聴することができる。

DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合を、ティップオフと同時にライブ配信する。カタール戦は解説・川村卓也、実況・永田実となっている。

配信サービス 見逃し配信 配信開始時刻 TVer 不明 22:00頃 DAZN あり 22:00

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局・配信サービスの公式サイトよりご確認ください。

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