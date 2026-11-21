2026年シーズンの全日程が終了した日本プロ野球（NPB）。新シーズンに向けて若手を中心としたNPBの選手たちはオフシーズンを利用して国外各地のウインターリーグに参戦している。

本記事では、野球ウインターリーグに参戦するNPBの選手を紹介する。

野球ウインターリーグ出場のNPB選手は？

NPBの球団から、アジアウインターベースボールリーグ、オーストラリアン・ベースボールリーグ、ジャパンウィンターリーグに選手を派遣。アジアウインターベースボールリーグに出場するNPB選抜には7球団から31選手、オーストラリアン・ベースボールリーグには5球団から9選手、そしてジャパンウィンターリーグには、6球団から18選手が参戦する。

各リーグに参戦するNPB選手は以下の通り。

■アジアウインターベースボールリーグ（7球団31選手）

ポジション 選手名 所属 投手 鈴木圭晋(育成) 巨人 投手 千葉隆広(育成) 巨人 投手 西川歩(育成) 巨人 投手 黄錦豪(育成) 巨人 投手 河野優作(育成) 巨人 投手 西舘昂汰 ヤクルト 投手 中村優斗 ヤクルト 投手 川下将勲(育成) 西武 投手 佐藤龍月 オリックス 投手 渡邉一生(育成) オリックス 投手 上原堆我(育成) オリックス 投手 相原雄太(育成) ソフトバンク 投手 井﨑燦志郎(育成) ソフトバンク 投手 澤柳亮太郎(育成) ソフトバンク 捕手 松井蓮太朗(育成) 巨人 捕手 藤田悠太郎 ソフトバンク 捕手 大友宗(育成) ソフトバンク 内野手 村山源(育成) 巨人 内野手 竹下徠空(育成) 巨人 内野手 田中陽翔 ヤクルト 内野手 川﨑俊哲(育成) 阪神 内野手 青野拓海 楽天 内野手 岸本佑也(育成) 楽天 内野手 金子功児(育成) 西武 内野手 中西創大(育成) オリックス 内野手 宇野真仁朗 ソフトバンク 外野手 井坪陽生 阪神 外野手 山﨑照英(育成) 阪神 外野手 大坪梓恩(育成) 楽天 外野手 谷口朝陽(育成) 西武 外野手 窪田洋祐 オリックス

■オーストラリアン・ベースボールリーグ（5球団9選手）

ポジション 選手名 所属球団 派遣先チーム 投手 花田侑樹(育成) 巨人 アデレード・ジャイアンツ 捕手 坂本達也(育成) 巨人 アデレード・ジャイアンツ 内野手 平山功太 巨人 アデレード・ジャイアンツ 内野手 友杉篤輝 ロッテ アデレード・ジャイアンツ 内野手 上田希由翔 ロッテ アデレード・ジャイアンツ 投手 坂口翔颯 DeNA ブリスベン・バンディッツ 外野手 吉野創士 楽天 パース・ヒート 内野手 松下歩叶 ヤクルト シドニー・ブルーソックス 外野手 モイセエフ・ニキータ ヤクルト シドニー・ブルーソックス

■ジャパンウィンターリーグ（6球団18選手）

ポジション 選手名 所属球団 投手 石田充冴(育成) 巨人 投手 京本眞(育成) 巨人 投手 西川歩(育成) 巨人 内野手 藤井健翔 巨人 投手 茨木佑太(育成) ロッテ 投手 大谷輝龍 ロッテ 投手 アクシャイ・モーレ(育成) 西武 内野手 今岡拓夢(育成) 西武 内野手 フランシスコ・アポンテ(育成) 西武 捕手 池田栞太(育成) ソフトバンク 外野手 漁府輝羽(育成) ソフトバンク 外野手 鈴木貴大(育成) ソフトバンク 投手 山崎太陽 ヤクルト 投手 坂本拓己 ヤクルト 投手 入江大生 DeNA

※千葉ロッテマリーンズからは、さらに3選手が参加予定だが、現時点で未発表

野球ウインターリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

野球ウインターリーグのうち、アジアウインターベースボールリーグ（AWB）オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）ジャパンウィンターリーグ（JWL）の3リーグが「DAZN」でライブ配信される。

『DAZN』での各リーグの配信試合は以下の通り。

リーグ 配信試合 実況 AWB NPB選抜の17試合＋プレーオフ4試合 現地英語実況予定 ABL 日本人選手出場の試合を中心に46試合

（リリースの配信スケジュールは2026年11月19日 ～ 12月28日） 現地英語実況予定 JWL 40試合以上を無料ライブ配信 日本語実況予定

その他、AWBは『GAORA Sports』で7試合を生中継を中心に放送予定、ABLは『MLB.TV』でライブ配信される予定だ。

野球ウインターリーグ｜おすすめ視聴方法

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