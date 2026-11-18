プロ野球は2026シーズンが終了。来シーズン以降の飛躍を目指し、NPBからも若手選手たちがウインターリーグに出場する。

本記事では、野球ウインターリーグのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法をまとめている。

野球ウインターリーグ｜概要

野球のウインターリーグ（冬季リーグ）とは、プロ野球などのレギュラーシーズンが終了した秋から冬にかけて、主に温暖な地域で開催される野球のリーグ戦を指す。北半球がオフシーズンとなる11月〜翌年2月頃に集中して行われ、選手たちの「武者修行」や「アピールの場」として世界中で重要な役割を担っている。

日本球界との関係

日本のプロ野球（NPB）球団も、毎年オフシーズンになると期待の若手選手を台湾（AWB）やオーストラリア（ABL）、中南米のリーグへと積極的に派遣している。過去には多くの主力選手がウインターリーグでの経験をきっかけに翌シーズン大きく飛躍しており、日本球界にとっても選手育成に欠かせないステップとなっている。

世界で開催される主なウインターリーグは以下の通り。

地域・リーグ名 開催時期 開催地 アジアウインターベースボールリーグ（AWB） 11月〜12月 台湾 中南米4大ウインターリーグ 10月〜1月 ドミニカ、ベネズエラ、メキシコ、プエルトリコ オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL） 11月〜翌1月 オーストラリア アリゾナ・フォールリーグ（AFL） 10月〜11月 アメリカ合衆国 ジャパンウィンターリーグ（JWL） 11月〜12月 日本・沖縄県

野球ウインターリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

野球ウインターリーグのうち、アジアウインターベースボールリーグ（AWB）オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）ジャパンウィンターリーグ（JWL）の3リーグが「DAZN」でライブ配信される。

各リーグの配信試合は以下の通り。

リーグ 配信試合 実況 AWB NPB選抜の17試合＋プレーオフ4試合 現地英語実況予定 ABL 日本人選手出場の試合を中心に46試合

（リリースの配信スケジュールは2026年11月19日 ～ 12月28日） 現地英語実況予定 JWL 40試合以上を無料ライブ配信 日本語実況予定

野球ウインターリーグ｜派遣選手

球団 AWB（NPB選抜） ABL JWL 巨人 鈴木圭晋（育成）、千葉隆広（育成）、西川歩（育成）、黄錦豪（育成）、河野優作（育成）、松井蓮太朗（育成）、村山源（育成）、竹下徠空（育成） 花田侑樹（育成）、平山功太、坂本達也（育成） 石田充冴（育成）、京本眞（育成）、西川歩（育成）、藤井健翔 ヤクルト 西舘昂汰、中村優斗、田中陽翔 松下歩叶、モイセエフ・ニキータ 2名（後日発表） DeNA - 坂口翔颯 入江大生 阪神 川﨑俊哲（育成）、井坪陽生、山﨑照英（育成） - - 楽天 青野拓海、岸本佑也（育成）、大坪梓恩（育成） 吉野創士 - 西武 川下将勲（育成）、金子功児（育成）、谷口朝陽（育成） - アクシャイ・モーレ（育成）、今岡拓夢（育成）、フランシスコ・アポンテ（育成） ロッテ - 友杉篤輝、上田希由翔 茨木佑太（育成）、大谷輝龍 ほか3名 オリックス 佐藤龍月、渡邉一生（育成）、上原堆我（育成）、中西創大（育成）、窪田洋祐 - - ソフトバンク 相原雄太（育成）、井﨑燦志郎（育成）、澤柳亮太郎（育成）、藤田悠太郎、大友宗（育成）、宇野真仁朗 - 池田栞太（育成）、漁府輝羽（育成）、鈴木貴大（育成）

野球ウインターリーグ｜視聴方法

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