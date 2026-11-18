プロ野球は2026シーズンが終了。来シーズン以降の飛躍を目指し、NPBからも若手選手たちがウインターリーグに出場する。
本記事では、野球ウインターリーグのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法をまとめている。
野球ウインターリーグ｜概要
野球のウインターリーグ（冬季リーグ）とは、プロ野球などのレギュラーシーズンが終了した秋から冬にかけて、主に温暖な地域で開催される野球のリーグ戦を指す。北半球がオフシーズンとなる11月〜翌年2月頃に集中して行われ、選手たちの「武者修行」や「アピールの場」として世界中で重要な役割を担っている。
日本球界との関係
日本のプロ野球（NPB）球団も、毎年オフシーズンになると期待の若手選手を台湾（AWB）やオーストラリア（ABL）、中南米のリーグへと積極的に派遣している。過去には多くの主力選手がウインターリーグでの経験をきっかけに翌シーズン大きく飛躍しており、日本球界にとっても選手育成に欠かせないステップとなっている。
世界で開催される主なウインターリーグは以下の通り。
地域・リーグ名
開催時期
開催地
アジアウインターベースボールリーグ（AWB）
11月〜12月
台湾
中南米4大ウインターリーグ
10月〜1月
ドミニカ、ベネズエラ、メキシコ、プエルトリコ
オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）
11月〜翌1月
オーストラリア
アリゾナ・フォールリーグ（AFL）
10月〜11月
アメリカ合衆国
ジャパンウィンターリーグ（JWL）
11月〜12月
日本・沖縄県
野球ウインターリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定
野球ウインターリーグのうち、アジアウインターベースボールリーグ（AWB）オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）ジャパンウィンターリーグ（JWL）の3リーグが「DAZN」でライブ配信される。
各リーグの配信試合は以下の通り。
リーグ
配信試合
実況
AWB
NPB選抜の17試合＋プレーオフ4試合
現地英語実況予定
ABL
日本人選手出場の試合を中心に46試合
現地英語実況予定
JWL
40試合以上を無料ライブ配信
日本語実況予定
野球ウインターリーグ｜派遣選手
球団
AWB（NPB選抜）
ABL
JWL
巨人
鈴木圭晋（育成）、千葉隆広（育成）、西川歩（育成）、黄錦豪（育成）、河野優作（育成）、松井蓮太朗（育成）、村山源（育成）、竹下徠空（育成）
花田侑樹（育成）、平山功太、坂本達也（育成）
石田充冴（育成）、京本眞（育成）、西川歩（育成）、藤井健翔
ヤクルト
西舘昂汰、中村優斗、田中陽翔
松下歩叶、モイセエフ・ニキータ
2名（後日発表）
DeNA
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坂口翔颯
入江大生
阪神
川﨑俊哲（育成）、井坪陽生、山﨑照英（育成）
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楽天
青野拓海、岸本佑也（育成）、大坪梓恩（育成）
吉野創士
-
西武
川下将勲（育成）、金子功児（育成）、谷口朝陽（育成）
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アクシャイ・モーレ（育成）、今岡拓夢（育成）、フランシスコ・アポンテ（育成）
ロッテ
-
友杉篤輝、上田希由翔
茨木佑太（育成）、大谷輝龍 ほか3名
オリックス
佐藤龍月、渡邉一生（育成）、上原堆我（育成）、中西創大（育成）、窪田洋祐
-
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ソフトバンク
相原雄太（育成）、井﨑燦志郎（育成）、澤柳亮太郎（育成）、藤田悠太郎、大友宗（育成）、宇野真仁朗
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池田栞太（育成）、漁府輝羽（育成）、鈴木貴大（育成）
野球ウインターリーグ｜視聴方法
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