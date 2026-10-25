バルセロナとレアル・マドリード 昨年の対戦成績は？

バルセロナとレアル・マドリードによる大注目の一戦、2026-27シーズン最初の「エル・クラシコ」が日本時間10月26日(月)に開催。昨季の宿敵同士による一戦はどのような結果だったのだろうか。
本記事では、昨季のバルセロナvsレアル・マドリードの結果を振り返る。
バルセロナvsレアル・マドリード｜2025-26季結果
バルセロナとレアル・マドリードは、昨季2025-26シーズンに3度対戦。最初の直接対決となった2025年10月の一戦では、前年に4タテを喫したレアル・マドリードが本拠地サンティアゴ・ベルナベウで2-1で勝利した。リターンマッチとなった2026年5月の一戦では、バルセロナが改修工事開催移行初のエル・クラシコ開催となる本拠地Spotifyカンプ・ノウで2-0で宿敵を撃破。この結果、バルセロナは史上初めてクラシコに勝利して昨季のラ・リーガ優勝を成し遂げることが決定した。
また、両チームは2026年1月に開催されたスーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）決勝でも対戦。バルセロナが3-2の大接戦を制して連覇を達成した。
■2025-26季エル・クラシコ結果
大会
日時
ホーム
スコア
アウェー
ラ・リーガ
2025/10/26
レアル・マドリード
2-1
バルセロナ
スーペルコパ
2026/1/11
バルセロナ
3-2
レアル・マドリード
ラ・リーガ
2026/5/10
バルセロナ
2-0
レアル・マドリード
バルセロナvsレアル・マドリード｜通算成績
バルセロナとレアル・マドリードは、1902年のコパ・デ・ラ・コロナシオンで初めて対戦して以降、公式戦で264度対戦。バルセロナ106勝、レアル・マドリード106勝、52引き分けと、まったくの互角だ。得点では、バルセロナ441得点、レアル・マドリード444得点と、レアル・マドリードがわずかに3点上回っている。
■エル・クラシコ通算対戦成績
大会
試合数
バルセロナ
引き分け
レアル・マドリード
バルセロナ
レアル・マドリード
ラ・リーガ
192
77
35
80
312
309
コパ・デル・レイ
38
17
8
13
71
71
スーペルコパ・デ・エスパーニャ
19
7
2
10
32
42
コパ・デ・ラ・リーガ
6
2
4
0
13
8
UEFAチャンピオンズリーグ
8
2
3
3
10
13
コパ・デ・ラ・コロナシオン
1
1
0
0
3
1
公式戦通算
264
106
52
106
441
444
バルセロナvsレアル・マドリード｜テレビ放送・ネット配信予定
22026-27シーズンのラ・リーガ第10節、日本時間10月26日(月)午前4:00キックオフ予定のバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」は、『U-NEXT』と『DAZN』でライブ配信の予定だ。
そのため、地上波・BS・CSでのテレビ中継、また他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
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主な特徴
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