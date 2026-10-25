バルセロナとレアル・マドリード 昨年の対戦成績は？

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バルセロナとレアル・マドリードによる大注目の一戦、2026-27シーズン最初の「エル・クラシコ」が日本時間10月26日(月)に開催。昨季の宿敵同士による一戦はどのような結果だったのだろうか。

本記事では、昨季のバルセロナvsレアル・マドリードの結果を振り返る。

バルセロナvsレアル・マドリード｜2025-26季結果

バルセロナとレアル・マドリードは、昨季2025-26シーズンに3度対戦。最初の直接対決となった2025年10月の一戦では、前年に4タテを喫したレアル・マドリードが本拠地サンティアゴ・ベルナベウで2-1で勝利した。リターンマッチとなった2026年5月の一戦では、バルセロナが改修工事開催移行初のエル・クラシコ開催となる本拠地Spotifyカンプ・ノウで2-0で宿敵を撃破。この結果、バルセロナは史上初めてクラシコに勝利して昨季のラ・リーガ優勝を成し遂げることが決定した。

また、両チームは2026年1月に開催されたスーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）決勝でも対戦。バルセロナが3-2の大接戦を制して連覇を達成した。

■2025-26季エル・クラシコ結果

大会

ラウンド 日時 ホーム スコア アウェー ラ・リーガ

第10節 2025/10/26 レアル・マドリード エムバペ (22')

ベリンガム (43')



2-1 バルセロナ ロペス (38') スーペルコパ

決勝 2026/1/11 バルセロナ ラフィーニャ (36')

レヴァンドフスキ (45+4')

ラフィーニャ (73')



3-2 レアル・マドリード ヴィニシウス (45+2')

G.ガルシア (45+6') ラ・リーガ

第35節 2026/5/10 バルセロナ ラッシュフォード (9')

トーレス (18')



2-0 レアル・マドリード

バルセロナvsレアル・マドリード｜通算成績

バルセロナとレアル・マドリードは、1902年のコパ・デ・ラ・コロナシオンで初めて対戦して以降、公式戦で264度対戦。バルセロナ106勝、レアル・マドリード106勝、52引き分けと、まったくの互角だ。得点では、バルセロナ441得点、レアル・マドリード444得点と、レアル・マドリードがわずかに3点上回っている。

■エル・クラシコ通算対戦成績

大会 試合数 バルセロナ

勝利 引き分け レアル・マドリード

勝利 バルセロナ

得点 レアル・マドリード

得点 ラ・リーガ 192 77 35 80 312 309 コパ・デル・レイ 38 17 8 13 71 71 スーペルコパ・デ・エスパーニャ 19 7 2 10 32 42 コパ・デ・ラ・リーガ 6 2 4 0 13 8 UEFAチャンピオンズリーグ 8 2 3 3 10 13 コパ・デ・ラ・コロナシオン 1 1 0 0 3 1 公式戦通算 264 106 52 106 441 444

バルセロナvsレアル・マドリード｜テレビ放送・ネット配信予定

22026-27シーズンのラ・リーガ第10節、日本時間10月26日(月)午前4:00キックオフ予定のバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」は、『U-NEXT』と『DAZN』でライブ配信の予定だ。

そのため、地上波・BS・CSでのテレビ中継、また他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。