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barcelona real madridGetty Images
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Yuta Tokuma

バルセロナとレアル・マドリード 昨年の対戦成績は？

ラ・リーガ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー

【ラ・リーガ】2026-27シーズンのラ・リーガ第10節、バルセロナvsレアル・マドリードの「エル・クラシコ」を前に昨季の両者の直接対決を振り返る。

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バルセロナとレアル・マドリードによる大注目の一戦、2026-27シーズン最初の「エル・クラシコ」が日本時間10月26日(月)に開催。昨季の宿敵同士による一戦はどのような結果だったのだろうか。

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本記事では、昨季のバルセロナvsレアル・マドリードの結果を振り返る。

バルセロナvsレアル・マドリード｜2025-26季結果

バルセロナとレアル・マドリードは、昨季2025-26シーズンに3度対戦。最初の直接対決となった2025年10月の一戦では、前年に4タテを喫したレアル・マドリードが本拠地サンティアゴ・ベルナベウで2-1で勝利した。リターンマッチとなった2026年5月の一戦では、バルセロナが改修工事開催移行初のエル・クラシコ開催となる本拠地Spotifyカンプ・ノウで2-0で宿敵を撃破。この結果、バルセロナは史上初めてクラシコに勝利して昨季のラ・リーガ優勝を成し遂げることが決定した。

また、両チームは2026年1月に開催されたスーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）決勝でも対戦。バルセロナが3-2の大接戦を制して連覇を達成した。

■2025-26季エル・クラシコ結果

大会
ラウンド

日時

ホーム

スコア

アウェー

ラ・リーガ
第10節

2025/10/26

レアル・マドリード

  • エムバペ (22')
  • ベリンガム (43')



2-1

バルセロナ

  • ロペス (38')

スーペルコパ
決勝

2026/1/11

バルセロナ

  • ラフィーニャ (36')
  • レヴァンドフスキ (45+4')
  • ラフィーニャ (73')



3-2

レアル・マドリード

  • ヴィニシウス (45+2')
  • G.ガルシア (45+6')

ラ・リーガ
第35節

2026/5/10

バルセロナ

  • ラッシュフォード (9')
  • トーレス (18')



2-0

レアル・マドリード

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バルセロナvsレアル・マドリード｜通算成績

バルセロナとレアル・マドリードは、1902年のコパ・デ・ラ・コロナシオンで初めて対戦して以降、公式戦で264度対戦バルセロナ106勝レアル・マドリード106勝52引き分けと、まったくの互角だ。得点では、バルセロナ441得点、レアル・マドリード444得点と、レアル・マドリードがわずかに3点上回っている。

■エル・クラシコ通算対戦成績

大会

試合数

バルセロナ
勝利

引き分け

レアル・マドリード
勝利

バルセロナ
得点

レアル・マドリード
得点

ラ・リーガ

192

77

35

80

312

309

コパ・デル・レイ

38

17

8

13

71

71

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

19

7

2

10

32

42

コパ・デ・ラ・リーガ

6

2

4

0

13

8

UEFAチャンピオンズリーグ

8

2

3

3

10

13

コパ・デ・ラ・コロナシオン

1

1

0

0

3

1

公式戦通算

264

106

52

106

441

444

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バルセロナvsレアル・マドリード｜テレビ放送・ネット配信予定

22026-27シーズンのラ・リーガ第10節、日本時間10月26日(月)午前4:00キックオフ予定のバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」は、『U-NEXTと『DAZN』でライブ配信の予定だ。

そのため、地上波・BS・CSでのテレビ中継、また他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

視聴サービス

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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