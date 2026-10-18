11連勝中バルセロナに大打撃…右SBの主力2人が同時離脱。PSG戦は欠場、クラシコも不在か

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【欧州・海外サッカー ニュース】バルセロナ（ラ・リーガ）の次戦は20日、チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと対戦する。

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バルセロナは、DFエリック・ガルシアとDFジュール・クンデの負傷を発表した。





今季は開幕から絶好調のバルセロナ。ラ・リーガでは計39ゴール（9失点）で9連勝を達成すると、チャンピオンズリーグでも計9ゴール（2失点）を挙げてフェイエノールト、ガラタサライに勝利。公式戦11連勝と圧倒的な強さを見せてきた。





しかし、主力DF2人が同時に負傷離脱することに。18日にエリック・ガルシア、クンデの負傷を明かした。エリック・ガルシアは右太ももの大腿直筋の負傷で3～4週間の離脱に。クンデは左足首捻挫のため次戦は欠場、それ以降は負傷の経過次第となると発表されている。





エリック・ガルシアは公式戦8試合で先発、クンデは5試合に先発し、両者とも主に右サイドバックとしてチームを支えてきた。そんな主力選手の同時離脱は、チームに大打撃となりそうだ。





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なおバルセロナは、20日にはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズで王者パリ・サンジェルマンと激突。さらに25日には、今季最初のクラシコ（vsレアル・マドリー）を控えている。すでにアンドレアス・クリステンセンも離脱を強いられており、守備陣は緊急事態に陥っている。