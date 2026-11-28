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バルセロナ監督フリック、デポルティボ戦前日会見。

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29日のラ・リーガ第14節、バルセロナは敵地リアソールでのデポルティボ戦に臨む。前日会見に出席したハンジ・フリック監督は、ミッドウィークに行われる次戦がアトレティコ・マドリーとの試合など、厳しい日程が続く中でも重圧に負けず戦う必要性を説いている。

「バルサと契約を結んだとき、どういうことが待ち受けているのかは分かっていた。そして選手たちもバルサにいることを特権だと思っているはずだ。そう、その気持ちこそが選手のキャリアにとって大切なことなんだ」

「重圧は大きいが、だからこそタイトル獲得の感動は大きい。私たちは過去2年と同じく、パレードで優勝を祝う感覚を手にしたい。私たちのファンを幸せにした感覚をね」

フリック監督はまた、ここ最近センターバックとして活躍するMFフレンキー・デ・ヨングについても言及。オランダ人MFがリベロを務めるシステムは大きな可能性を感じさせるが、あくまで中盤の選手という認識のようだ。

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「フレンキーはセンターバックとして素晴らしい仕事を成し遂げている。とはいえ、彼のポジションが中盤であることは誰もが知っている。明日の起用法については、当日に見てみようじゃないか」

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ドイツ人指揮官はその一方で、バルセロナの下部組織に所属するMFエブリマ・トゥンカラについてもコメント。同選手はU-17ワールドカップで、スペイン代表として大活躍を見せている。

「エブリマは偉大な才能だよ。昨季から私たちの練習にも参加している。並外れた才能の持ち主だ。素晴らしい未来が待ち受けている」

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記者会見やフラッシュインタビューなどで、英語で話をするフリック監督。同様に英語を用いるレアル・ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、ビールを2杯飲めばスペイン語で話してもいいと語っていたが、「あなたもビールを2杯飲めばスペイン語で話をしますか？」と問われたフリック監督の返答ははっきりとしていた。

「私はビールを飲まない。なので可能性はなしだ」