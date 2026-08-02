バルセロナ、フェラン退団の扉を開く。PSGから移籍金100億円のオファー届けば売却…スペイン紙報道

バルセロナはFWフェラン・トーレス（26）の意思とオファー内容次第で、移籍を容認するようだ。スペイン『マルカ』が報じた。

バルセロナとフェランの契約は2027年までとなっているが、ここまでバルセロナは延長に動いてこなかった。フェランはバルセロナに信頼されていないと受け止め、自身に興味を持つパリ・サンジェルマンへの移籍に傾いていると伝えられる。

『マルカ』によれば、バルセロナはFWロベルト・レヴァンドフスキの代役を確保できていない状況もあって、フェランを戦力として数えているようだが、「退団の扉を閉じることはない」という。これから契約を延長する意欲もあったというが、本人が望んでいるならば退団を認める考えとみられる。加えて、自分たちの提示する新契約の年俸が、どうあってもPSGにはかなわないことも自覚しているようだ。

とはいえ、バルセロナにフェランを“プレゼント”する考えはなく、市場価値に見合ったオファーが届いた場合のみ放出するようだ。なお移籍専門サイト『トランスファー・マルクト』によると、同選手の市場価値は5500万ユーロに見積もられている。

フェランは2025-26シーズン、バルセロナで49試合に出場して21ゴールを記録。北中米ワールドカップでは、決勝アルゼンチン戦（1-0）でゴールを決め、スペイン代表を優勝に導いていた。