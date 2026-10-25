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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Kyoya Saito

ペドリ、クラシコ敗戦に反省の弁「本来の姿ではなかった。シーズンはまだ長い」

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【欧州・海外サッカー ニュース】エル・クラシコはレアル・マドリーが勝利している。

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バルセロナのMFペドリがエル・クラシコに敗れ反省の弁を述べた。『DAZN』が伝えている。

25日のラ・リーガ第10節、バルセロナとレアル・マドリーによる今季初のエル・クラシコが開催。バルセロナが一度は追いつくも、キリアン・エンバペの終盤のゴールでマドリーが2-1と勝利している。

ペドリは「全体的に見れば、良い試合ではなかった。前半は我々の本来の姿ではなかったし、もっとうまくできたことがたくさんあった。後半に同点に追いついたが、相手が仕掛けてくると分かっていたあのトランジションで、守備が甘かったため、2点目を許してしまった」と総括した。

また、「前半は動きが非常に鈍く、不用意なボールロストも多かった。そうしたミスは代償を払うことになる。先へ進むためには改善が必要だ。ホームのファンの前で『エル・クラシコ』に勝ちたかったが、シーズンはまだ長い」とミスを指摘した。

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一方で、「リーグ優勝はここで決まるものではない」と前を向いている。

News writer

📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing