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Yuta Tokuma

【8月28日】バルセロナvsビルバオのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第1節

バルセロナ 対 アスレティック・クルブ
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【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第1節、バルセロナ対ビルバオのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのラ・リーガ第1節が8月28日(金)に開催され、バルセロナとビルバオが対戦する。

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本記事では、バルセロナvsビルバオの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナvsビルバオの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsビルバオは、日本時間2026年8月28日(金)にバルセロナのホーム、カンプノウで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第1節
  • 日時：2026年8月28日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：バルセロナvsビルバオ
  • 会場：カンプノウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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バルセロナvsビルバオの放送・配信予定

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バルセロナvsビルバオのおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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バルセロナvsビルバオ チーム情報

バルセロナ vs アスレティック・クルブ 予想スタメン

4-2-3-1
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
フォーメーション
アスレティック・クルブ crest
アスレティック・クルブ
ATH
4-2-3-1
1ジョアンガルシア5パウ・クバルシ18G. Martin24エリック・ガルシア2ジョアン・カンセロ22M. Bernal10ラミン・ヤマル8ペドリ7F. Lopez17アンソニー・ゴードン11ハフィーニャ1ウナイ・シモン7アレックス・ベレンゲル4アイトール・パレデス5イェライ・アルバレス12ヘスス・アレソ9イニャキ・ウィリアムズ8オイアンサンセ28P. Canales18M. Jauregizar10ニコ・ウィリアムズ11ゴルカ・グルゼタ
アスレティック・クルブ crest
アスレティック・クルブ
ATH
4-2-3-1
バルセロナ

先発メンバー

アスレティック・クルブ

マネージャー

  • ハンジ・フリック
  • E. Terzic

成績

BAR

BAR - 直近成績

NFO
0-1
UDI
1-0
BAS
2-5
AHL
2-1
ELC
0-5
得点（失点）
13/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
ATH

ATH - 直近成績

BUR
0-3
OM
3-1
ATA
1-0
RZA
3-1
SEV
1-3
得点（失点）
6/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

バルセロナドローアスレティック・クルブ
5
0
0
ラ・リーガ
アスレティック・クルブ badge
アスレティック・クルブ
ATH
0
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
1
終了
スーパーカップ
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
5
アスレティック・クルブ badge
アスレティック・クルブ
ATH
0
終了
ラ・リーガ
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
4
アスレティック・クルブ badge
アスレティック・クルブ
ATH
0
終了
ラ・リーガ
アスレティック・クルブ badge
アスレティック・クルブ
ATH
0
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
3
終了
スーパーカップ
アスレティック・クルブ badge
アスレティック・クルブ
ATH
0
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
2
終了
15得点0
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた0/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
220062+46
2
セビージャセビージャSEV
220052+36
3
ベティスベティスBET
220020+26
4
アラベスアラベスALA
211041+34
5
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
211042+24
6
バルセロナバルセロナBAR
110050+53
7
エスパニョールエスパニョールESP
210142+23
8
ヘタフェヘタフェGET
210113-23
9
ビジャレアルビジャレアルVIL
20204402
10
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
20202202
11
セルタセルタCEL
10100001
12
オサスナオサスナOSA
10100001
13
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
201123-11
14
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
201123-11
15
バレンシアバレンシアVAL
201101-11
16
マラガマラガMAL
201113-21
17
レバンテレバンテLEV
201103-31
18
エルチェエルチェELC
201116-51
19
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
100113-20
20
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
200215-40
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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