このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
bleague_2023_24_final(C)Getty images
BリーグオールスターはU-NEXTでライブ配信
GOAL

Bリーグオールスター2025はいつ？出場選手・日程・放送予定・各イベントスケジュール

Bリーグオールスター2025の出場選手・日程・放送、配信予定を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

U-NEXTでBリーグオールスターゲームをライブ配信！

B1リーグ全試合もライブ配信中

まずは31日間無料トライアルに登録！

月額

2,189円(税込)

まずは31日間無料体験

2024-25シーズンのバスケットボールBリーグは、1月18日(土)から19日(日)にかけオールスターウィークエンドを迎える。

U-NEXTでB1リーグ全試合ライブ配信
31日間無料トライアルに登録

本記事では、Bリーグ2024-25のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

Bリーグオールスターウィークエンド｜日程

Bリーグオールスターウィークエンドでは、1月18日(土)と19日(日)にLaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で各イベントを実施。オールスターゲームは19日15時から行われる。

1月18日(土)

  • 12:00 開場
  • 13:00 オープニングスペシャルパフォーマンス
  • 13:20 スキルチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテスト
  • 15:35 ゲームオープニングパフォーマンス
  • 16:00 アジアライジングスターゲーム

1月19日(日)

  • 10:00 開場
  • 11:00 ゲームオープニングパフォーマンス
  • 11:30 U-18オールスターゲーム
  • 14:15 ゲームオープニングパフォーマンス
  • 14:40 Dリーグスペシャルパフォーマンス
  • 15:00 オールスターゲーム

Bリーグオールスターウィークエンド｜放送・配信

ネット配信の「バスケットLIVE」では、オールスターウィークエンド2025の全コンテンツをライブ配信する。

また19日のオールスターゲームは、「U-NEXT」「バスケットLIVE for Prime Video」「J SPORTS」「J SPORTSオンデマンド」でライブ配信、衛星放送「NHK BS」では生中継する。

放送局形態放送・配信コンテンツ
U-NEXTネットオールスターゲーム
バスケットLIVE for Prime Videoネットオールスターゲーム
バスケットLIVEネット全コンテンツ
J SPORTSオンデマンドネットオールスターゲーム
J SPORTSBSオールスターゲーム
NHK BSBSオールスターゲーム
U-NEXTでB1リーグ全試合ライブ配信
31日間無料トライアルに登録

Bリーグオールスターゲーム｜出場選手

B BLACK

選手所属ポジション選出
ジョシュ・ホーキンソンサンロッカーズ渋谷PF/Cスターティング5（ファン投票）
比江島 慎宇都宮ブレックスSGスターティング5（ファン投票）
辻 直人群馬クレインサンダーズSGスターティング5（ファン投票）
川真田 紘也長崎ヴェルカCスターティング5（ファン投票）
馬場 雄大長崎ヴェルカSG/SFスターティング5（ファン投票）
D.J・ニュービル宇都宮ブレックスPG/SGリーグ推薦
大倉 颯太アルバルク東京PG/SGリーグ推薦
セバスチャン・サイズアルバルク東京PF/Cリーグ推薦
田中 大貴サンロッカーズ渋谷SGリーグ推薦
齋藤 拓実名古屋ダイヤモンドドルフィンズPGリーグ推薦
ドウェイン・エバンス広島ドラゴンフライズSF/PFリーグ推薦
遠藤 祐亮宇都宮ブレックスSGOn Fire投票 by バスケットLIVE
藤井 祐眞群馬クレインサンダーズPG/SGOn Fire投票 by バスケットLIVE

B WHITE

選手所属ポジション選出
富樫 勇樹千葉ジェッツPGスターティング5（ファン投票）
篠山 竜青川崎ブレイブサンダースPGスターティング5（ファン投票）
渡邊 雄太千葉ジェッツSF/PFスターティング5（ファン投票）
吉井 裕鷹三遠ネオフェニックスSFスターティング5（ファン投票）
ジェフ・ギブス越谷アルファーズPF/Cスターティング5（ファン投票）
ヤン ジェミン仙台89ERSSFリーグ推薦
須田 侑太郎シーホース三河SG/SFリーグ推薦
マット・ボンズ大阪エヴェッサPFリーグ推薦
安藤 誓哉島根スサノオマジックPGリーグ推薦
岸本 隆一琉球ゴールデンキングスPG/SGリーグ推薦
ジャック・クーリー琉球ゴールデンキングスCリーグ推薦
原 修太千葉ジェッツSG/SFOn Fire投票 by バスケットLIVE
田代 直希千葉ジェッツSG/SFOn Fire投票 by バスケットLIVE
U-NEXTでB1リーグ全試合ライブ配信
31日間無料トライアルに登録

Bリーグ2024-25｜放送局

2024-25シーズンのBリーグは、ネット配信の「バスケットLIVE」でB1・B2の全試合ライブ配信を予定。「バスケットLIVE」は「Amazon Prime Videoチャンネル」ではB1全試合を配信する。

また、「U-NEXT」はB1全試合のライブ配信を予定している。

また、地上波『NHK 総合』や衛星放送『NHK BS』でも一部試合が放送予定だ。

放送局形態月額(税込)試合数
U-NEXTネット2,189円
※31日間無料トライアルあり		B1全試合
バスケットLIVE for Prime Videoネット300円
※7日間無料体験あり		B1全試合
バスケットLIVEネット550円B1・B2全試合
BSJapanextBS-年間約60試合予定
NHK BSBS-一部
NHK地上波-一部

Bリーグ2024-25｜おすすめ視聴方法

【7日間無料】Amazon Prime Videoチャンネル

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用することができる。

▶Amazon バスケットLIVEページから無料トライアルに登録

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【31日間無料トライアル】U-NEXT

U-NEXTは31日間無料トライアルを実施している。こちらのページから初回登録で見放題プランをお試し視聴することができる。また、600円分のポイントがもらえる特典もプレゼント中だ。