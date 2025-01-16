Bリーグオールスター2025はいつ？出場選手・日程・放送予定・各イベントスケジュール

2024-25シーズンのバスケットボールBリーグは、1月18日(土)から19日(日)にかけオールスターウィークエンドを迎える。
本記事では、Bリーグ2024-25のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
Bリーグオールスターウィークエンド｜日程
Bリーグオールスターウィークエンドでは、1月18日(土)と19日(日)にLaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で各イベントを実施。オールスターゲームは19日15時から行われる。
1月18日(土)
- 12:00 開場
- 13:00 オープニングスペシャルパフォーマンス
- 13:20 スキルチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテスト
- 15:35 ゲームオープニングパフォーマンス
- 16:00 アジアライジングスターゲーム
1月19日(日)
- 10:00 開場
- 11:00 ゲームオープニングパフォーマンス
- 11:30 U-18オールスターゲーム
- 14:15 ゲームオープニングパフォーマンス
- 14:40 Dリーグスペシャルパフォーマンス
- 15:00 オールスターゲーム
Bリーグオールスターウィークエンド｜放送・配信
ネット配信の「バスケットLIVE」では、オールスターウィークエンド2025の全コンテンツをライブ配信する。
また19日のオールスターゲームは、「U-NEXT」「バスケットLIVE for Prime Video」「J SPORTS」「J SPORTSオンデマンド」でライブ配信、衛星放送「NHK BS」では生中継する。
|放送局
|形態
|放送・配信コンテンツ
|U-NEXT
|ネット
|オールスターゲーム
|バスケットLIVE for Prime Video
|ネット
|オールスターゲーム
|バスケットLIVE
|ネット
|全コンテンツ
|J SPORTSオンデマンド
|ネット
|オールスターゲーム
|J SPORTS
|BS
|オールスターゲーム
|NHK BS
|BS
|オールスターゲーム
Bリーグオールスターゲーム｜出場選手
B BLACK
|選手
|所属
|ポジション
|選出
|ジョシュ・ホーキンソン
|サンロッカーズ渋谷
|PF/C
|スターティング5（ファン投票）
|比江島 慎
|宇都宮ブレックス
|SG
|スターティング5（ファン投票）
|辻 直人
|群馬クレインサンダーズ
|SG
|スターティング5（ファン投票）
|川真田 紘也
|長崎ヴェルカ
|C
|スターティング5（ファン投票）
|馬場 雄大
|長崎ヴェルカ
|SG/SF
|スターティング5（ファン投票）
|D.J・ニュービル
|宇都宮ブレックス
|PG/SG
|リーグ推薦
|大倉 颯太
|アルバルク東京
|PG/SG
|リーグ推薦
|セバスチャン・サイズ
|アルバルク東京
|PF/C
|リーグ推薦
|田中 大貴
|サンロッカーズ渋谷
|SG
|リーグ推薦
|齋藤 拓実
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|PG
|リーグ推薦
|ドウェイン・エバンス
|広島ドラゴンフライズ
|SF/PF
|リーグ推薦
|遠藤 祐亮
|宇都宮ブレックス
|SG
|On Fire投票 by バスケットLIVE
|藤井 祐眞
|群馬クレインサンダーズ
|PG/SG
|On Fire投票 by バスケットLIVE
B WHITE
|選手
|所属
|ポジション
|選出
|富樫 勇樹
|千葉ジェッツ
|PG
|スターティング5（ファン投票）
|篠山 竜青
|川崎ブレイブサンダース
|PG
|スターティング5（ファン投票）
|渡邊 雄太
|千葉ジェッツ
|SF/PF
|スターティング5（ファン投票）
|吉井 裕鷹
|三遠ネオフェニックス
|SF
|スターティング5（ファン投票）
|ジェフ・ギブス
|越谷アルファーズ
|PF/C
|スターティング5（ファン投票）
|ヤン ジェミン
|仙台89ERS
|SF
|リーグ推薦
|須田 侑太郎
|シーホース三河
|SG/SF
|リーグ推薦
|マット・ボンズ
|大阪エヴェッサ
|PF
|リーグ推薦
|安藤 誓哉
|島根スサノオマジック
|PG
|リーグ推薦
|岸本 隆一
|琉球ゴールデンキングス
|PG/SG
|リーグ推薦
|ジャック・クーリー
|琉球ゴールデンキングス
|C
|リーグ推薦
|原 修太
|千葉ジェッツ
|SG/SF
|On Fire投票 by バスケットLIVE
|田代 直希
|千葉ジェッツ
|SG/SF
|On Fire投票 by バスケットLIVE
Bリーグ2024-25｜放送局
2024-25シーズンのBリーグは、ネット配信の「バスケットLIVE」でB1・B2の全試合ライブ配信を予定。「バスケットLIVE」は「Amazon Prime Videoチャンネル」ではB1全試合を配信する。
また、「U-NEXT」はB1全試合のライブ配信を予定している。
また、地上波『NHK 総合』や衛星放送『NHK BS』でも一部試合が放送予定だ。
|放送局
|形態
|月額(税込)
|試合数
|U-NEXT
|ネット
|2,189円
※31日間無料トライアルあり
|B1全試合
|バスケットLIVE for Prime Video
|ネット
|300円
※7日間無料体験あり
|B1全試合
|バスケットLIVE
|ネット
|550円
|B1・B2全試合
|BSJapanext
|BS
|-
|年間約60試合予定
|NHK BS
|BS
|-
|一部
|NHK
|地上波
|-
|一部
Bリーグ2024-25｜おすすめ視聴方法
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