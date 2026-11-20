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【欧州・海外サッカー ニュース】リールは、リーグ・アン第11節でリヨンと対戦する。

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リールFW上田綺世は、リヨン戦で約1カ月ぶりの復帰を果たすことになりそうだ。

夏の移籍市場でフェイエノールトからリールに加入した上田綺世。デビュー戦でネットを揺らすなどここまで6試合で3ゴールを奪い、徐々にチームに欠かせない存在へとなりつつあった。しかし、先月14日のアーセナル戦(0-3)後に足底筋膜断裂という珍しいケガを負ったことで、約1カ月戦列を離れていた。

それでも、11月のインターナショナルウィーク明けの重要な一戦で復帰する可能性が高まっている。ダヴィデ・アンチェロッティ監督は試合前の会見で、以下のように語っている。

「アヤセは復帰に向けて懸命に取り組んできた。メンバーには入っている。スタメンで出場するかどうかはまだわからないけどね。オリヴィエ（・ジルー）やハコン（・ハラルドソン）を『9番』のポジションで起用するのと同じく、アヤセも一つの選択肢だ。これは我々の戦術のレパートリーの1つであり、失うわけにはいかないよ」

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「ただ、彼が不在の間に進化を遂げたシステムの中に、アヤセをうまく組み込んでいく必要がある。彼はチームに多くのプラスをもたらしてくれる選手だ。彼がいれば間違いなくチームは良くなるが、スタメンで出るかどうかは現時点では何とも言えないね」

またアンチェロッティ監督は、「現在、18人の登録メンバーを選ぶために21人のフィールドプレーヤーが起用可能な状態にある。つまり、3人はメンバーから外れなければならない。彼らにその理由がない場合もあるだろう。しかし私はチームのことを考え、たとえ難しい決断であっても下さなければならない。チームにとって最善だと信じることを実行するまでだ」とし、ポジション争いが激化していることにも言及。そのうえで、4ポイント差で5位につけるリヨンとの一戦について意気込みを語った。

「他の試合と同じように、自分たち自身にプレッシャーをかける必要があると考えている。今は順位表を見たり、計算したりするようなタイミングではない。我々はフランスサッカー界の偉大なクラブと対戦するんだ。相手には非常に優れた選手たちが揃っている。ホームで戦えるというアドバンテージがあり、これは我々にとって非常に重要だ。今シーズン開幕以来、ファンは大きな力となってくれている。謙虚さと団結心を持ってこの試合に臨まなければね。それこそ勝利を収めるための方法だ。リヨンに対しては大きな敬意を抱いている。リーグ戦は非常に接戦であり、最後まで多くのチームが我々と競り合うことになるだろう。リヨンもその一つですが、準備という点では他の試合と変わらないよ」