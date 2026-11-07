上田綺世の復帰は21日リヨン戦か…今節は引き続き欠場へ

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【欧州・海外サッカー ニュース】リールの上田綺世の復帰時期は？

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リールのFW上田綺世の復帰はインターナショナルウィーク後になりそうだ。

今季からリールでプレーする上田綺世。デビュー戦でいきなりゴールを奪うなど、ここまで公式戦6試合で3ゴールをマークする活躍を見せていた。しかし、10月のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節アーセナル戦(0-3)で負傷していた。

今回の日本代表メンバーでも負傷のため選外に。8日にはリーグ・アン第10節でレンヌと対戦するが、上田はこの試合でも招集外が決まっている。

『レキップ』によると、ダヴィデ・アンチェロッティ監督は上田について国際試合期間後に復帰する見込みだと述べている。

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なお、リールはレンヌ戦後、21日にリヨンと対戦。中村敬斗との日本人対決で上田は復帰する可能性がありそうだ。